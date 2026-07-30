Η ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου ξαναγράφεται: Οι τεχνικές που χρησιμοποίησαν για τις πυραμίδες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Eυρήματα που αποκαλύφθηκαν κοντά στον Νείλο υποδεικνύουν ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ίσως είχαν κατακτήσει προηγμένες κατασκευαστικές τεχνικές.
Οι εμβληματικές πυραμίδες της Αιγύπτου γοητεύουν τον κόσμο εδώ και αιώνες, καθώς παραμένει αναπάντητο το ερώτημα για το πώς οι αρχαίοι κατασκευαστές κατάφεραν να ανεγείρουν αυτά τα επιβλητικά μνημεία με τόσο εντυπωσιακή ακρίβεια.
Τώρα, νέα ευρήματα που αποκαλύφθηκαν κοντά στον Νείλο υποδεικνύουν ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ίσως είχαν κατακτήσει προηγμένες κατασκευαστικές τεχνικές αιώνες πριν υψωθούν οι πυραμίδες της Γκίζας.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ο πιο επικίνδυνος κρατούμενος της Βρετανίας είπε «ως εδώ»: Απεργία πείνας για τη μεταχείρισή του
- Αγόρασε οικόπεδο με οικονομίες 9 ετών, αλλά δεν είχε χρήματα να χτίσει σπίτι: 800 εθελοντές έκαναν το όνειρό της πραγματικότητα
- Η άλγη που σκότωσε πάνω από 1 εκατομμύριο θαλάσσια ζώα: Η ανακάλυψη που ανησύχησε τους επιστήμονες