Δεν είναι άσχημη η φωνή σας: Γιατί ακούγεται διαφορετική μέσω ηχογράφησης;

Η επιστήμη εξηγεί γιατί νιώθουμε περίεργα όταν ακούμε τη φωνή μας σε ηχητικά μηνύματα και αποκαλύπτει τους τρόπους για να τη συνηθίσουμε.

Έχετε ακούσει ποτέ τη φωνή σας σε ηχητικό μήνυμα στο WhatsApp ή σε κάποιο βίντεο και νιώσατε μια ξαφνική αμηχανία ή αποστροφή; Δεν είστε οι μόνοι.

Το φαινόμενο αυτό είναι εξαιρετικά κοινό, όμως η αιτία του δεν είναι ότι η φωνή σας είναι τσιριχτή ή άσχημη και η απάντηση κρύβεται στον τρόπο που λειτουργούν τα αυτιά μας.

Τα αυτιά μας... μας ξεγελούν

Όπως εξηγεί η ερευνήτρια Bodil Kvernenes Norsett, όταν μιλάμε στην καθημερινότητά μας, ακούμε τη φωνή μας με δύο διαφορετικούς τρόπους ταυτόχρονα:

Μέσω του αέρα: Ο ήχος βγαίνει από το στόμα μας και φτάνει στα αυτιά μας, ακριβώς όπως τον ακούν και όλοι οι άλλοι γύρω μας. Μέσω του σώματος (Οστική αγωγιμότητα): Καθώς οι φωνητικές χορδές δονούνται, ο ήχος ταξιδεύει και μέσα από τα οστά του κρανίου μας. Αυτή η εσωτερική «συντόμευση» λειτουργεί σαν φυσικό φίλτρο, κάνοντας τη φωνή μας να ακούγεται στα δικά μας αυτιά πιο γεμάτη, μπάσα και βαθιά.

Όταν όμως ακούμε μια ηχογράφηση, το εφέ της οστικής αγωγιμότητας εξαφανίζεται. Ακούμε τη φωνή μας αποκλειστικά μέσω του αέρα. Έτσι, μας φαίνεται ξαφνικά πιο λεπτή, υψηλή και εντελώς ξένη, παρόλο που αυτή είναι η πραγματική μας φωνή για τον υπόλοιπο κόσμο.

Πώς να συνηθίσετε την πραγματική σας φωνή

Η φωνή αποτελεί βασικό κομμάτι της προσωπικής μας ταυτότητας. Η δυσφορία που νιώθουμε προέρχεται από το ψυχολογικό χάσμα ανάμεσα σε αυτό που νομίζουμε ότι ακουγόμαστε και στο πώς είμαστε στην πραγματικότητα.

Ακόμη και οι επαγγελματίες της μουσικής βιώνουν αυτό το σοκ. Η τραγουδίστρια Tea Berg εξομολογείται ότι της πήρε πολύ χρόνο να συνηθίσει τον τρόπο που την ακούει το κοινό, και αρχικά χρειαζόταν επιβεβαίωση από τους γύρω της ότι η φωνή της ακούγεται όντως καλά.

Αν θέλετε να ξεπεράσετε αυτή την αμηχανία, υπάρχουν δύο απλοί τρόποι εξοικείωσης:

Συχνές ηχογραφήσεις: Ακούγοντας τακτικά σύντομα ηχητικά του εαυτού σας, ο εγκέφαλός σας θα συνηθίσει σταδιακά τη νέα εκδοχή, όπως ακριβώς κάνουν οι μουσικοί και οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Το «κόλπο του τοίχου»: Σταθείτε απέναντι από έναν τοίχο, τοποθετήστε τα χέρια σας πίσω από τα αυτιά σας σχηματίζοντας μια «κούπα» και μιλήστε. Ο ήχος θα χτυπήσει στον τοίχο και θα επιστρέψει αμέσως σε εσάς, επιτρέποντάς σας να ακούσετε ζωντανά τη φωνή σας έτσι όπως τη λαμβάνουν οι άλλοι.

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