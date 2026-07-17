Οι άνθρωποι που μπορούν να ελέγξουν αυτά τα 5 πράγματα στα 70 τους είναι πιο σπάνιοι απ’ όσο νομίζουν

Αν καταφέρεις να θέσεις υπό έλεγχο αυτά τα πέντε πράγματα μάλλον είσαι πιο τυχερός και σπάνιος απ’ όσο πίστευες μέχρι σήμερα.

Τα χρόνια περνούν, οι εμπειρίες συσσωρεύονται και, σχεδόν χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζεις να βλέπεις διαφορετικά όσα κάποτε θεωρούσες δεδομένα. Στα 70, στα 80 ή και αργότερα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μετρούν πλέον τη ζωή με βάση την καριέρα ή τα χρήματα, αλλά με το πόση γαλήνη νιώθουν μέσα τους και πόσο ουσιαστικές είναι οι σχέσεις τους.

Η ηλικία, βέβαια, δεν φέρνει αυτόματα σοφία. Υπάρχουν άνθρωποι που μεγαλώνουν διατηρώντας την αισιοδοξία και την ψυχική τους ισορροπία, ενώ άλλοι εγκλωβίζονται σε συνήθειες και σκέψεις που τους δυσκολεύουν περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια. Αυτό που συχνά κάνει τη διαφορά είναι η ικανότητα να διατηρεί κανείς τον έλεγχο σε ορισμένες βασικές πλευρές της ζωής του.

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