Το «παράσιτο του μαρουλιού» που προβληματίζει τους ειδικούς: Γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί η πηγή του

Χιλιάδες κρούσματα κυκλοσπορίασης στις ΗΠΑ προκαλούν ανησυχία, καθώς το παράσιτο Cyclospora δύσκολα εντοπίζεται και μπορεί να παραμείνει για μήνες

Xιλιάδες άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προσβληθεί τις τελευταίες εβδομάδες από το Cyclospora, ένα μικροσκοπικό παράσιτο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο πεπτικό σύστημα. Το παράσιτο προέρχεται από κάπου, πιθανότατα από περισσότερες από μία πηγές, μέσα στην αλυσίδα τροφίμων, όμως ο εντοπισμός της ακριβούς προέλευσής του αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση.

Η κυκλοσπορίαση, δηλαδή η ασθένεια που προκαλεί η μόλυνση από Cyclospora, έχει ένα βασικό σύμπτωμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, την έντονη διάρροια, η οποία μπορεί να διαρκέσει από αρκετές ημέρες μέχρι και εβδομάδες. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Stanford, Ντέιβιντ Ρέλμαν, την περιέγραψε χαρακτηριστικά ως «νερουλή διάρροια σε ακραίο βαθμό».

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να βρεθεί η πηγή της μόλυνσης

Το πρόβλημα είναι ότι, χωρίς σαφείς οδηγίες από τις υγειονομικές αρχές, πολλοί καταναλωτές προσπαθούν μόνοι τους να αποφύγουν τις πιθανές πηγές μόλυνσης, χωρίς να γνωρίζουν ποια τρόφιμα είναι πραγματικά επικίνδυνα. Το Cyclospora μεταδίδεται μέσω της λεγόμενης κοπρανοστοματικής οδού, δηλαδή το μικρόβιο καταλήγει στο στόμα αφού προηγουμένως έχει περάσει από το πεπτικό σύστημα κάποιου ανθρώπου και έχει αποβληθεί.

Το ερώτημα, φυσικά, είναι πώς ένα τέτοιο παράσιτο καταλήγει στο φαγητό. Η απάντηση δεν είναι απλή, καθώς πρέπει να εξεταστεί κάθε στάδιο της παραγωγής τροφίμων. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι το μολυσμένο νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση, καθώς η χλωρίωση και άλλες μέθοδοι απολύμανσης δεν καταστρέφουν το Cyclospora. Ένας ακόμη παράγοντας είναι οι ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης και εργασίας που αντιμετωπίζουν πολλοί εργαζόμενοι σε αγροτικές καλλιέργειες, ιδιαίτερα οι εποχικοί μετανάστες εργάτες. Οι ελλείψεις σε εγκαταστάσεις υγιεινής μπορούν να τους κάνουν πιο ευάλωτους σε λοιμώξεις, χωρίς να φέρουν οι ίδιοι ευθύνη.

Γιατί το παράσιτο κρύβεται εύκολα στα τρόφιμα

Το είδος του Cyclospora που προκαλεί ασθένεια στους ανθρώπους, το C. cayetanensis, δεν είναι ενδημικό στις ΗΠΑ. Συναντάται κυρίως σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, γι’ αυτό και πολλά ξεσπάσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνδεθεί με εισαγόμενα προϊόντα. Όταν το Cyclospora αποβάλλεται μέσω των κοπράνων, βρίσκεται σε στάδιο όπου δεν είναι ακόμη μολυσματικό. Οι μικροοργανισμοί αυτοί, γνωστοί ως ωοκύστεις, χρειάζονται μια διαδικασία που ονομάζεται σπορογονία για να γίνουν επικίνδυνοι για έναν νέο ξενιστή.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και δύο εβδομάδες. Ορισμένα φρούτα και λαχανικά είναι πιο πιθανό να φιλοξενήσουν το παράσιτο για αρκετό χρόνο ώστε να συμβεί αυτή η διαδικασία, ενώ παράλληλα είναι δύσκολο να καθαριστούν πλήρως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα σμέουρα, καθώς οι μικρές κοιλότητες στην επιφάνειά τους μπορούν να αποτελέσουν καταφύγιο για τις ωοκύστεις.

Το πλύσιμο δεν αρκεί πάντα

Επειδή η απομάκρυνση του παρασίτου από τα τρόφιμα είναι δύσκολη, οι ειδικοί συστήνουν όπου είναι δυνατόν το καλό μαγείρεμα των τροφών. «Αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να καταναλώσετε αμέσως ένα ύποπτο προϊόν ωμό και έχετε τη δυνατότητα να το μαγειρέψετε, γιατί όχι;» δήλωσε ο Ρέλμαν.

Τρόφιμα που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με ξεσπάσματα Cyclospora στις ΗΠΑ περιλαμβάνουν:

φασολάκια χιονιού (snow peas)

κόλιανδρο

βασιλικό

φρέσκα κρεμμυδάκια

συσκευασμένες σαλάτες

Το μαρούλι Taco Bell

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) επιβεβαίωσαν πρόσφατα ότι ορισμένες λοιμώξεις από Cyclospora συνδέθηκαν με ψιλοκομμένο iceberg μαρούλι που σερβιρίστηκε σε καταστήματα Taco Bell σε πέντε πολιτείες. Πάνω από 1.644 άνθρωποι που εμφάνισαν λοίμωξη ανέφεραν ότι είχαν φάει στο Taco Bell, ενώ προμηθευτής μαρουλιού από το Μεξικό εντοπίστηκε ως πιθανή πηγή. Ωστόσο, αυτή είναι μόνο μία από τις έρευνες, καθώς εξετάζονται και άλλα ανεξάρτητα ξεσπάσματα σε διαφορετικές περιοχές.

Το πρόβλημα της καθυστερημένης διάγνωσης

Στο Μίσιγκαν, οι αρχές είχαν καταγράψει συνολικά 4.312 περιστατικά μέχρι τις 16 Ιουλίου, καθώς και 102 νοσηλείες. Παράλληλα, περισσότερα από 5.000 ύποπτα περιστατικά περίμεναν ανάλυση από το CDC. Ένας λόγος που δυσκολεύει την αντιμετώπιση είναι ότι η κυκλοσπορίαση δεν διαγιγνώσκεται εύκολα. Η επιβεβαίωση απαιτεί συνήθως μικροσκοπική εξέταση δείγματος κοπράνων. Πολλοί άνθρωποι με ήπια συμπτώματα μπορεί να θεωρήσουν ότι έχουν απλώς μια γαστρεντερίτιδα ή κάποια άλλη τροφική δηλητηρίαση. Επιπλέον, τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται περίπου μία εβδομάδα μετά την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου, με αποτέλεσμα πολλοί να μην θυμούνται τι έφαγαν και πού.

Το 2025, το CDC προχώρησε σε περικοπές στο πρόγραμμα FoodNet, ένα σύστημα παρακολούθησης τροφιμογενών παθογόνων. Λόγω περιορισμών στη χρηματοδότηση, το πρόγραμμα μειώθηκε ώστε να καλύπτει πλέον μόνο δύο παθογόνα αντί για οκτώ. Το Cyclospora ήταν ένα από τα παθογόνα που επηρεάστηκαν από αυτές τις αλλαγές. Ωστόσο, ειδικοί σημειώνουν ότι το FoodNet κάλυπτε μόνο περίπου το 16% του πληθυσμού των ΗΠΑ και δεν είχε σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον εντοπισμό τέτοιων επιδημιών.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η κυκλοσπορίαση είναι μια προσωρινή αλλά ιδιαίτερα δυσάρεστη ασθένεια από την οποία τελικά αναρρώνουν. Υπάρχουν όμως και σοβαρότερες περιπτώσεις, ακόμη και απειλητικές για τη ζωή. Ο φόβος των ειδικών είναι ότι αν τα συστήματα παρακολούθησης δεν λειτουργούν αποτελεσματικά, στο μέλλον μπορεί να εμφανιστούν ακόμη πιο επικίνδυνες επιδημίες. «Η επιτήρηση είναι η υπόσχεση που δίνει μια χώρα στους πολίτες της ότι θα αντιληφθεί πότε αρχίζουν να αρρωσταίνουν», έγραψε ο Ρόμπερτ Σπάινερ, καθηγητής Ιατρικής στο UCLA. «Ο επόμενος οργανισμός που θα δοκιμάσει αυτό το σύστημα μπορεί να είναι πολύ λιγότερο επιεικής».

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