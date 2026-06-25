Πρώην αξιωματικός της CIA εξηγεί γιατί δεν πρέπει ποτέ να συνδέεστε σε δημόσιο WiFi (vid)

Πρώην αξιωματικός της CIA απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση σε όσους χρησιμοποιούν δημόσιο WiFi, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η πρακτική αυτή ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Είναι πολύ πιθανό να έχετε χρησιμοποιήσει δημόσιο WiFi τουλάχιστον μία φορά, eίτε ψωνίζοντας σε εμπορικό κέντρο, είτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν και φαίνεται αρκετά ακίνδυνο, ο Τζέισον Χάνσον, ο οποίος εργάστηκε στη CIA για επτά χρόνια, προτρέπει τους ανθρώπους να αποφεύγουν τη χρήση του.

Η παρακολούθηση μέσω των συσκευών

Έχοντας κατά νου την εμπειρία του από τη θητεία του στη CIA, γνωρίζει τα πάντα για την παρακολούθηση και επιμένει ότι κάθε κυβερνητική υπηρεσία στον κόσμο μπορεί να σας ακούσει μέσω του τηλεφώνου σας.

Μιλώντας στο πρόσφατο βίντεο των «LADbible Stories» στο YouTube, ο Τζέισον ανέφερε: «Κάθε κυβερνητική υπηρεσία στον πλανήτη μπορεί να ακούσει μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο, μπορεί να ακούσει μέσα από το φορητό υπολογιστή σας, μπορεί να ακούσει μέσα από τις κάμερές σας. Δεν έχει σημασία τι είναι. Αν νομίζετε ότι έχετε ένα κινητό τηλέφωνο που θα είναι σαν μαγικό και η Υπηρεσία δεν πρόκειται να ακούσει, μπορούν».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ο ίδιος χρησιμοποιεί ένα κινητό τηλέφωνο με πορτάκι που δεν διαθέτει εφαρμογές, σε αντίθεση με τα σύγχρονα smartphone. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγει να έχει «όλα αυτά τα πράγματα που τον "εντοπίζουν"».

Οι κίνδυνοι του δημόσιου WiFi και η λύση του VPN

Προχωρώντας στη συζήτηση για το δημόσιο WiFi, χαρακτήρισε όσους το χρησιμοποιούν χωρίς προστασία ως «τελείως τρελούς».

«Αν συνδεθώ σε δημόσιο WiFi, η μόνη φορά που θα το έκανα ποτέ είναι αν χρησιμοποιώ ένα VPN, ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο. Οπότε βασικά κρυπτογραφεί την κίνησή μου, όλα αυτού του είδους τα πράγματα. Αλλά δεν πρόκειται απλώς να πάω στο ξενοδοχείο μου, ή δεν πρόκειται όταν πετάω με αεροπλάνο να συνδεθώ σε αυτό το δημόσιο WiFi χωρίς VPN», δήλωσε ο Τζέισον.

Ο πρώην πράκτορας της CIA συμπλήρωσε: «Θέλω λοιπόν να βεβαιωθώ ότι η κίνησή μου είναι κρυπτογραφημένη. Θέλω να βεβαιωθώ ότι με κάνει να φαίνομαι σαν, παρόλο που μένω στη Γιούτα, όταν ήμουν στο VPN μου τις προάλλες, έλεγε ότι ήμουν στο Νιου Τζέρσεϊ. Αλλά ναι, αν συνδεθείτε σε δημόσιο WiFi χωρίς να χρησιμοποιήσετε VPN ή κάτι άλλο, είστε απολύτως τρελοί, επειδή απλά πρόκειται να διαβάσουν τα μηνύματά σας, πρόκειται να μάθουν τα πάντα για εσάς. Είναι πολύ μη ασφαλές».