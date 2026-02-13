Πρώην Ελληνοαμερικανός πράκτορας της CIA αποκαλύπτει ποια είναι η πιο επικίνδυνη χώρα σήμερα

Οι δηλώσεις βασίζονται σε 72 προσωπικές αποστολές σε περιοχές πολέμου και τρομοκρατικών απειλών.

Ο κόσμος δεν ήταν ποτέ απόλυτα ασφαλής, αλλά κάποιοι άνθρωποι τον έχουν δει από πολύ πιο σκοτεινή οπτική γωνία. Ένας πρώην πράκτορας της CIA, με αποστολές σε δεκάδες χώρες και εμπειρία σε επιχειρήσεις αντιτρομοκρατίας μετά την 11η Σεπτεμβρίου, μίλησε ανοιχτά για το ποια θεωρεί σήμερα την πιο επικίνδυνη χώρα στον κόσμο.

Ο Τζον Κυριακού, που υπηρέτησε στη CIA από το 1990 έως το 2004 και είχε ρόλο επικεφαλής αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων στο Πακιστάν, ανέφερε πως έχει ταξιδέψει σε 72 χώρες, οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Όταν ρωτήθηκε ποια ξεχωρίζει σήμερα, δεν έδωσε μία μόνο απάντηση, αλλά μια λίστα από περιοχές όπου, όπως είπε, «πρέπει να κοιμάσαι με το ένα μάτι ανοιχτό».

Οι χώρες που θεωρεί πιο επικίνδυνες σήμερα

Σύμφωνα με τον ίδιο, ανάμεσα στα πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου βρίσκονται η Υεμένη, η Σομαλία, η Γάζα, το Αφγανιστάν και ορισμένες περιοχές του Πακιστάν. Περιοχές με έντονες συγκρούσεις, ασταθείς κυβερνήσεις και συνεχή παρουσία ένοπλων οργανώσεων, όπου η κατάσταση μπορεί να αλλάξει δραματικά από τη μία στιγμή στην άλλη.

Ο ίδιος έδωσε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις αποστολές του στην Υεμένη, όπου βρέθηκε 5 φορές. Κάθε φορά, όπως περιέγραψε, η κατάσταση γινόταν χειρότερη. Στην τελευταία του επίσκεψη, η ομάδα του μπορούσε να μείνει μόνο σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο, το οποίο περιβαλλόταν από τείχος ύψους περίπου εννέα μέτρων για προστασία από εκρήξεις.

Μάλιστα, ανέφερε ένα περιστατικό που, όπως είπε, αποτυπώνει το επίπεδο κινδύνου. Λίγο μετά την άφιξή του, ομάδα Νοτιοκορεατών διπλωματών δέχθηκε ενέδρα καθ’ οδόν από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο και σκοτώθηκε. Λίγες ημέρες αργότερα, αξιωματούχοι πληροφοριών που έφτασαν για να ερευνήσουν την επίθεση δέχθηκαν επίσης ενέδρα και δολοφονήθηκαν, γεγονός που οδήγησε τελικά στο κλείσιμο της πρεσβείας της Νότιας Κορέας στη χώρα.

Ο πρώην πράκτορας δεν παρουσίασε τις δηλώσεις του ως την απόλυτη κατάταξη, αλλά ως προσωπική εκτίμηση βασισμένη σε εμπειρία ετών σε περιοχές πολέμου και τρομοκρατικών απειλών. Η τοποθέτησή του αναδεικνύει κυρίως την αστάθεια ορισμένων περιοχών και όχι απαραίτητα τη μια και «μοναδική» πιο επικίνδυνη χώρα.

Και ίσως εκεί βρίσκεται η ουσία των όσων είπε. Ότι ο κίνδυνος σήμερα δεν είναι συγκεντρωμένος σε ένα μόνο σημείο του χάρτη, αλλά διάσπαρτος σε περιοχές όπου οι συγκρούσεις, η τρομοκρατία και η πολιτική αστάθεια συνθέτουν ένα διαρκώς απρόβλεπτο περιβάλλον για όποιον βρεθεί εκεί.

