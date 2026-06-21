Η Starbucks κλείνει εκτάκτως 2.000 καταστήματα στη Νότια Κορέα: Ο λόγος πίσω από την απόφαση

Η Starbucks ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των καταστημάτων της στην Κορέα για μισή ημέρα, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε διαφημιστική καμπάνια η οποία συνδέθηκε με αιματηρά ιστορικά γεγονότα της χώρας.

Η Starbucks Korea θα κλείσει όλα τα καταστήματά της για μισή ημέρα, αύριο (22 Ιουνίου), μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε μια προωθητική ενέργεια.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από μια διαφήμιση στις 15 Μαΐου για την «Tank Day», που αφορούσε επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια της σειράς Tank Series.

Η διαφήμιση που προκάλεσε σάλο στη Νότια Κορέα

Η συγκεκριμένη ημερομηνία συνέπεσε με την επέτειο της Εξέγερσης της Γκουάνγκτζου το 1980, όταν οι στρατιωτικές δυνάμεις κατέστειλαν βίαια τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, με πολλούς πιστεύουν πως ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Οι Νοτιοκορεάτες θεώρησαν τη διαφήμιση ανάλγητη λόγω της σύνδεσης της λέξης «Τανκ» με τη στρατιωτική καταστολή. Οι επικρίσεις εξαπλώθηκαν στο διαδίκτυο και πραγματοποιήθηκαν διαμαρτυρίες έξω από τα καταστήματα, με τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ να οδηγούν σε πτώση των πωλήσεων.

Η κορεάτικη λέξη-σλόγκαν που έφερε μνήμες από το 1987

Η καμπάνια δέχθηκε επιπλέον επικρίσεις επειδή ένα από τα σλόγκαν της περιλάμβανε την κορεατική λέξη «τακ», η οποία παραπέμπει στον ήχο κάποιου αντικειμένου που χτυπάει στο τραπέζι.

Πολλοί τη συνέδεσαν με μια διαβόητη δήλωση της αστυνομίας μετά τον θάνατο ενός φοιτητή ακτιβιστή κατά τη διάρκεια κράτησης το 1987, υπόθεση που έγινε σύμβολο του κινήματος εκδημοκρατισμού. Η Shinsegae δήλωσε αργότερα ότι το σλόγκαν είχε προταθεί από εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

Η συγγνώμη της εταιρείας και μία... ρισκαδόρικη απόφαση

Η Starbucks Korea ζήτησε δημόσια συγγνώμη αναφέροντας: «Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη που προκαλέσαμε αναστάτωση και ανησυχία στους πελάτες μας λόγω αυτού του γεγονότος. Διακόψαμε αμέσως την εκδήλωση και θα αναθεωρήσουμε και θα βελτιώσουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες για να αποτρέψουμε παρόμοια περιστατικά στο μέλλον».Συγγνώμη ζήτησαν και τα κεντρικά γραφεία της Starbucks στις ΗΠΑ: «Αν και ακούσιο, το περιστατικό δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί».

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, περισσότερα από 2.000 καταστήματα στη Νότια Κορέα θα κλείσουν στις 3 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώστε το προσωπικό να παρακολουθήσει υποχρεωτική εκπαίδευση για τη νοτιοκορεατική ιστορία και την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Οι εργαζόμενοι θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά βίντεο, ενώ στην εκπαίδευση θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Shinsegae, Τσουνγκ Γιονγκ-τζιν.

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