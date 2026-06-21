Κοστίζουν 137 δολάρια και δεν φοριούνται: Σχεδιαστής έραψε ταριχευμένους αρουραίους σε εσώρουχα

Μια σειρά γυναικείων εσωρούχων με ταριχευμένους αρουραίους, γνωστή ως LingeRAT, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις.

Θα πίστευε κανείς ότι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν οι περισσότεροι άνθρωποι κοντά στα γεννητικά τους όργανα είναι ένας αρουραίος, ακόμη και ένας προ πολλού νεκρός και ταριχευμένος.

Αν όμως αυτό ισχύει, πώς μπορεί να εξηγηθεί η viral επιτυχία της σειράς γυναικείων εσωρούχων της Rat Oddity Gizzard;

Η γέννηση μιας ιδιαίτερης ιδέας: Τα εσώρουχα LingeRAT - Η τιμή τους

Η Rat Oddity Gizzard χρησιμοποιεί ταριχευμένους αρουραίους για να δημιουργεί μοναδικά αλλόκοτα αντικείμενα εδώ και χρόνια. Τον περασμένο Οκτώβριο, η κύρια σχεδιάστρια πίσω από το brand είχε την έξυπνη, αν και κάποιοι θα την αποκαλούσαν «άρρωστη», ιδέα να ράψει έναν από αυτούς τους ταριχευμένους αρουραίους πάνω σε γυναικείο εσώρουχο. Δημοσίευσε το αποτέλεσμα στο Instagram και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Με την ονομασία LingeRAT από τη δημιουργό τους, αυτά τα μοναδικά κομμάτια εσωρούχων δεν έχουν σχεδιαστεί για να φορεθούν, για προφανείς λόγους. Παρά ταύτα, ορισμένοι άνθρωποι δήλωσαν έτοιμοι και πρόθυμοι να το κάνουν, προκειμένου να εκπλήξουν ή απλώς να τρομάξουν τους συντρόφους τους.

Λόγω του παράγοντα του σοκ, πολλοί αναρωτήθηκαν αν τα είδη LingeRAT ήταν αληθινά προϊόντα ή απλώς ένα έξυπνο κόλπο μάρκετινγκ. Η πραγματικότητα βρίσκεται κάπου στη μέση. Τα εσώρουχα είναι πέρα για πέρα αληθινά και μπορεί κανείς να αγοράσει ένα κομμάτι για 137 δολάρια, γεγονός που παράλληλα τράβηξε σε μεγάλο βαθμό την προσοχή του κοινού προς το κατάστημα.

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