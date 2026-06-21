Ασυνείδητος οδηγός έτρεχε με 203 χλμ στην Αθηνών-Κορίνθου και προσπάθησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς κατά τη σύλληψη (vid)

Συνελήφθη 39χρονος που έτρεχε με 203 χλμ./ώρα στα Μέγαρα παράλληλα, κατηγορείται και για απόπειρα δωροδοκίας αστυνομικών

Στη σύλληψη ενός 39χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο οδηγός καταγράφηκε το πρωί από συσκευή radar να αναπτύσσει ταχύτητα 203 χλμ./ώρα σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 130 χλμ./ώρα, ξεπερνώντας το κατά 73 χλμ./ώρα. Η παράβαση αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

H σύλληψη

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν στα διόδια της Μάνδρας, όπου προχώρησαν στη σύλληψή του. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, φέρεται να επιχείρησε να προσφέρει χρηματικό αντάλλαγμα στους αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου. Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής.

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