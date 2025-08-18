Οι δύο βασικές ενδείξεις που αποκαλύπτουν ότι κάποιος είναι ψυχοπαθής (vid)

Ψυχίατρος εγκληματολογίας που εργάζεται με βίαιους εγκληματίες, αποκάλυψε δύο διακριτικά σημάδια που μπορούν να αποκαλύψουν αν κάποιος που γνωρίζεις είναι στην πραγματικότητα ψυχοπαθής.

Όταν σκεφτόμαστε τον όρο «ψυχοπαθής», το μυαλό μας πάει σε κατά συρροή δολοφόνους και... τρελάκηδες. Ωστόσο, δεν καταλήγουν όλοι οι άνθρωποι με αυτήν την προσωπικότητα σε εγκλήματα ή δολοφονικά ξεσπάσματα.

Ουσιαστικά, πρόκειται για άτομα με διαταραχή προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ενσυναίσθησης, ψυχρότητα και συχνά αντικοινωνική συμπεριφορά, αν και αυτό δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.

Οι δύο βασικές ενδείξεις που φανερώνουν πως κάποιος είναι ψυχοπαθής

Μιλώντας στο LADbible Group, ο Dr. Sohom Das τόνισε ότι είναι δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς έναν ψυχοπαθή, καθώς οι ίδιοι είναι εξαιρετικά χειριστικοί και ξέρουν να καμουφλάρονται. Παρόλα αυτά, υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά σημάδια:

Η εκμετάλλευση των άλλων : Ένας πραγματικός ψυχοπαθής θα προσπαθήσει να σε εκμεταλλευτεί για οτιδήποτε μπορεί: χρήματα, φιλία, σεξ. Είναι βαθιά ναρκισσιστές και όλα περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους.

: Ένας πραγματικός ψυχοπαθής θα προσπαθήσει να σε εκμεταλλευτεί για οτιδήποτε μπορεί: χρήματα, φιλία, σεξ. Είναι βαθιά ναρκισσιστές και όλα περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους. Η επιφανειακή κοινωνικότητα: Οι ψυχοπαθείς τείνουν να μην έχουν ουσιαστικές φιλίες. Διατηρούν έναν μεγάλο κύκλο γνωριμιών, χρησιμοποιούν ανθρώπους και στη συνέχεια τους «πετούν». Αυτός είναι ένας τρόπος να τους αναγνωρίσεις.

Ψυχοπαθείς στον κόσμο των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Dr. Das, περίπου 4-5% των διευθύνοντων συμβούλων (CEO) θεωρούνται ψυχοπαθείς. Πρόκειται για ανθρώπους που δεν έχουν ενσυναίσθηση, είναι ψυχροί και υπολογιστικοί και μπορούν να «μαχαιρώσουν πισώπλατα» τους συναδέλφους τους χωρίς να... χάσουν τον ύπνο τους. Αυτή η στάση τους επιτρέπει να ανεβαίνουν ταχύτατα στην εταιρική ιεραρχία.

Επιπλέον, οι ψυχοπαθείς συνήθως είναι γοητευτικοί, δημιουργούν εύκολα επαγγελματικά δίκτυα και αναλαμβάνουν ρίσκα. Η χαμηλή τους ανταπόκριση στον φόβο τους δίνει τη δυνατότητα να ρισκάρουν με δικά τους ή ξένα χρήματα, κάτι που αν αποδώσει, τους οδηγεί σε υψηλές θέσεις ισχύος.

Όπως περιέγραψε ο Dr. Das, αυτή η συμπεριφορά θυμίζει έντονα τον Πάτρικ Μπέιτμαν, τον πρωταγωνιστή της ταινίας American Psycho, τον οποίο υποδύθηκε με εμβληματικό τρόπο ο Κρίστιαν Μπέιλ.

