Μάζευαν κουτάκια για έναν χρόνο: Δύο ανήλικες αδελφές έστησαν επιχείρηση χιλιάδων δολαρίων

Αδελφές από την Αυστραλία μετέτρεψαν τα ανακυκλώσιμα κουτάκια και τις σπιτικές λεμονάδες σε μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση χιλιάδων δολαρίων.

Δύο αδελφές από το Φράνκστον της Βικτώρια μετέτρεψαν τα ανακυκλωμένα κουτάκια, τα λεμόνια και τον σωστό προγραμματισμό σε μια κερδοφόρα επιχείρηση.

Η 13χρονη Μάγια και η 12χρονη Μάρνι λάνσαραν το «Lemon Kisses» τον Ιούνιο του 2025 και έχουν ήδη κερδίσει 65.245 δολάρια πουλώντας σπιτικά δροσιστικά ποτά.

Πώς ξεκίνησαν όλα: Με 236 δολάρια έστησαν την επιχείρηση της ζωής τους

Η ιδέα γεννήθηκε όταν τα κορίτσια επισκέφθηκαν ένα τοπικό φεστιβάλ. Χωρίς να λάβουν οικονομική βοήθεια, πέρασαν πάνω από έναν χρόνο μαζεύοντας αλουμινένια κουτάκια. Συγκέντρωσαν 236 δολάρια, τα οποία χρησιμοποίησαν για να αγοράσουν υλικά για τον πρώτο τους πάγκο λεμονάδας, ο οποίος κατασκευάστηκε με τη βοήθεια του θείου τους.

Η ανακύκλωση συνέχισε να ενισχύει την επιχείρηση, προσθέτοντας επιπλέον 1.100 δολάρια στα ταμεία τους από τις επιστροφές χρημάτων. Η μητέρα τους, Ραμόνα, τις βοήθησε να οργανώσουν το εγχείρημα και να μάθουν να υπολογίζουν τις τιμές με βάση το πραγματικό κόστος των υλικών.

Έσοδα 10.000 δολαρίων μέσα σε δύο ημέρες και έρχεται το franchise

Η μεγαλύτερη επιτυχία, μέχρι στιγμής, σημειώθηκε στο Frankston Waterfront Festival. Πουλώντας αναψυκτικά με γεύση λεμόνι προς $8 και λεμονάδες προς $6, τα δύο κορίτσια κατάφεραν να συγκεντρώσουν 10.144 δολάρια σε πωλήσεις μέσα σε μόλις ένα Σαββατοκύριακο, καθώς στο σημείο σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές από πελάτες.

Η οικογένεια σχεδιάζει πλέον να αναπτύξει το «Lemon Kisses» μέσω του μοντέλου franchise, ενώ τα κορίτσια αποταμιεύουν για να δημιουργήσουν τη δική τους σειρά σιροπιών και αποξηραμένων φρούτων.

Το επόμενο βήμα της επιχείρησης είναι διεθνές. Το «Lemon Kisses» αναμένεται να επεκταθεί στην Απία, την πρωτεύουσα της Σαμόα στον Ειρηνικό. Το νέο κατάστημα θα λειτουργεί ως κιόσκι και την καθημερινή του λειτουργία θα αναλάβουν οι παππούδες των κοριτσιών που μένουν εκεί. Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο αδελφές θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται την επιχείρηση στην Αυστραλία χωρίς να αφήσουν πίσω τις σχολικές τους σπουδές.

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