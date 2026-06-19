Ο σεισμός των 9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία μετακίνησε ολόκληρη τη χώρα!

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι ο σεισμός των 9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία το 2011 μετακίνησε ολόκληρη τη χώρα κατά λίγα χιλιοστά, μέσω σεισμικών κυμάτων που ανακλάστηκαν στον πυρήνα της Γης.

Ο καταστροφικός σεισμός των 9 Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία το 2011 δεν προκάλεσε μόνο ένα από τα φονικότερα τσουνάμι της σύγχρονης ιστορίας, αλλά φαίνεται πως μετακίνησε ολόκληρη τη χώρα κατά μερικά χιλιοστά, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science, καταγράφει ένα φαινόμενο το οποίο οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν εξαιρετικά σπάνιο. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, ο σεισμός Τοχόκου-Όκι προκάλεσε μετατόπιση εδαφικών τμημάτων της Ιαπωνίας κατά περίπου πέντε έως έξι χιλιοστά, εξαιτίας σεισμικών κυμάτων που ταξίδεψαν βαθιά στο εσωτερικό της Γης, ανακλάστηκαν στον πυρήνα του πλανήτη και επέστρεψαν στην επιφάνεια.

Η ερευνητική ομάδα, υπό τον γεωφυσικό Sunyoung Park από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, ανέλυσε δεδομένα από το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) και εντόπισε ανεπαίσθητες μετακινήσεις σε πολλές περιοχές της Ιαπωνίας λίγα λεπτά μετά τον σεισμό.

Αρχικά, οι επιστήμονες θεώρησαν ότι ίσως επρόκειτο για σφάλμα στις μετρήσεις. Ωστόσο, μετά από εκτεταμένους ελέγχους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το φαινόμενο προκλήθηκε από τα λεγόμενα κύματα ScS, τα οποία διασχίζουν τον μανδύα της Γης, ανακλώνται στον εξωτερικό πυρήνα και επιστρέφουν στην επιφάνεια μεταφέροντας τεράστια ενέργεια.

Παρότι η μετατόπιση των λίγων χιλιοστών φαίνεται αμελητέα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα πρωτοφανές γεγονός σε τόσο μεγάλη γεωγραφική κλίμακα. Μέχρι σήμερα δεν είχε καταγραφεί ολόκληρη χώρα να επηρεάζεται με αυτόν τον τρόπο από σεισμικά κύματα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα κύματα χρειάστηκαν περίπου 15 λεπτά για να φτάσουν στον πυρήνα της Γης και να επιστρέψουν, ενώ η μετατόπιση εξελίχθηκε σταδιακά μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους κατοίκους.

Η ανακάλυψη ανοίγει νέο πεδίο έρευνας για τους σεισμολόγους, καθώς υποδεικνύει έναν πιθανό μηχανισμό που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει γεωλογικές μετακινήσεις ακόμη και αρκετά λεπτά μετά το τέλος ενός μεγάλου σεισμού.

Ο σεισμός Τοχόκου-Όκι του 2011 συγκαταλέγεται στους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως. Το τσουνάμι που ακολούθησε προκάλεσε περισσότερους από 18.000 θανάτους και τεράστιες καταστροφές, ενώ οδήγησε και στην πυρηνική κρίση της Φουκουσίμα.

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