Οι 8 συσκευές που πρέπει να βγάλεις από την πρίζα πριν φύγεις διακοπές

Το «κρυφό» κόστος της αναμονής μπορεί να αυξήσει τον λογαριασμό περισσότερο απ' όσο νομίζεις.

Η περίοδος των διακοπών είναι η ιδανική ευκαιρία όχι μόνο για ξεκούραση, αλλά και για να περιορίσουμε την άσκοπη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι. Μια απλή κίνηση, όπως η αποσύνδεση ορισμένων ηλεκτρικών συσκευών από την πρίζα πριν φύγουμε, μπορεί να μειώσει αισθητά τον λογαριασμό του ρεύματος, ειδικά όταν η απουσία διαρκεί αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες.

Σύμφωνα με ειδικούς, η λεγόμενη «κατανάλωση αναμονής» ή standby ευθύνεται για περίπου το 10% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενός νοικοκυριού. Για ένα σπίτι με μέση ετήσια κατανάλωση, αυτό μεταφράζεται σε αρκετά ευρώ κάθε μήνα (μέχρι και 20 σε κάποιες περιπτώσεις), χωρίς να χρησιμοποιείται ουσιαστικά καμία συσκευή.

Οι συσκευές που καλό είναι να βγαίνουν από την πρίζα

Η μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ψυγείο, εφόσον πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν υπάρχει ανάγκη να διατηρηθούν τρόφιμα. Οι ειδικοί προτείνουν να αδειάσει πλήρως, να αποσυνδεθεί από την πρίζα και να μείνει η πόρτα του ελαφρώς ανοιχτή, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μούχλας και δυσάρεστων οσμών. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή μόνο με την κατάψυξη, εφόσον το υποστηρίζει η συσκευή.

Εξίσου σημαντικό είναι να βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας είναι κλειστός πριν φύγετε. Στα περισσότερα ελληνικά σπίτια δεν συνδέεται με πρίζα, αλλά απενεργοποιείται από τον διακόπτη του ηλεκτρικού πίνακα. Αν πρόκειται να λείψετε για πολλές ημέρες, μπορείτε επίσης να κλείσετε την παροχή νερού προς τον θερμοσίφωνα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροής.

Στη λίστα βρίσκονται επίσης ο φούρνος, ο φούρνος μικροκυμάτων, οι καφετιέρες, οι τοστιέρες, οι βραστήρες, αλλά και κάθε άλλη συσκευή που διαθέτει ψηφιακή οθόνη, φωτεινές ενδείξεις ή λειτουργία αναμονής. Αν και η κατανάλωση κάθε μίας ξεχωριστά είναι μικρή, όλες μαζί μπορούν να επιβαρύνουν αισθητά τον λογαριασμό του ρεύματος όταν παραμένουν στην πρίζα για πολλές ημέρες.

Μικρή συνήθεια, πραγματικό όφελος

Η αποσύνδεση των συσκευών πριν από τις διακοπές δεν προσφέρει μόνο οικονομικό όφελος. Παράλληλα μειώνει την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, συμβάλλει στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ορισμένων ηλεκτρικών συσκευών και περιορίζει τον κίνδυνο ζημιών από πιθανές υπερτάσεις ή ηλεκτρικές βλάβες όσο το σπίτι μένει κλειστό.

Λίγα λεπτά προετοιμασίας πριν την αναχώρηση αρκούν για να επιστρέψετε χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις και με έναν χαμηλότερο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

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