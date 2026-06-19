Η Ελβετία επιβεβαιώνει το ναυάγιο των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν: Ακυρώθηκε η αποστολή Βανς

Οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία ακυρώθηκαν, ενώ ο Τζέι Ντι Βανς ανέβαλε αιφνιδιαστικά το ταξίδι του. Τι σηματοδοτεί η εξέλιξη για τη συμφωνία Ουάσινγκτον-Τεχεράνης.

Το προγραμματισμένο για σήμερα διπλωματικό ραντεβού μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθεί, όπως επιβεβαίωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών, βάζοντας προσωρινά «φρένο» στην προσπάθεια υλοποίησης της συμφωνίας που ανακοινώθηκε πρόσφατα ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η επίσημη ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση από τον Λευκό Οίκο ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ακύρωσε αιφνιδιαστικά το ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να έχει επαφές με Ιρανούς διαπραγματευτές στο θέρετρο Μπούργκενστοκ.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, το επιτελείο του Βανς είχε ήδη μεταβεί στην αεροπορική βάση ενόψει της αναχώρησης, όταν ελήφθη η απόφαση για την ακύρωση της αποστολής. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από την επόμενη φάση της συμφωνίας-πλαισίου που έχουν εγκρίνει οι δύο πλευρές.

Λευκός Οίκος: «Οι συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί»

Σε ανακοίνωσή της, η αμερικανική προεδρία ανέφερε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις παραμένουν υπό διαμόρφωση και δεν έχουν καθοριστεί πλήρως οι όροι διεξαγωγής τους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία παραμένει σε ετοιμότητα ώστε να αναχωρήσει μόλις δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Ωστόσο, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «ποτέ δεν ήταν ούτε απλές ούτε προβλέψιμες», γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να μην ταξιδέψει ο Βανς.

«Η περίοδος των 60 ημερών ξεκινά σήμερα»

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η μεταβατική περίοδος των 60 ημερών που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τίθεται πλέον σε εφαρμογή.

Αναφερόμενος στο κρίσιμο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, ο Βανς επανέλαβε τη θέση της Ουάσινγκτον ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός για τη διεθνή αγορά ενέργειας θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερη από οικονομικές επιβαρύνσεις.

Όπως σημείωσε, οι τελικές συνομιλίες θα καθορίσουν το πλαίσιο των επόμενων βημάτων, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο το θέμα να παραπεμφθεί σε μεταγενέστερη φάση χωρίς οριστική διευθέτηση.

Μήνυμα προς το Ισραήλ

Ο Βανς έστειλε παράλληλα σαφές μήνυμα προς το Ισραήλ, τονίζοντας ότι η ειρηνευτική διαδικασία πρέπει να γίνει σεβαστή από όλες τις πλευρές.

Σχολιάζοντας τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο και τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υπογράμμισε ότι οι απώλειες αμάχων δεν μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτές.

Όπως ανέφερε, η αμερικανική ηγεσία έχει εκφράσει επανειλημμένα προβληματισμό όταν, λίγο πριν από σημαντικές διπλωματικές εξελίξεις, σημειώνονται επιθέσεις που προκαλούν θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού.

Ο αντιπρόεδρος υπενθύμισε επίσης τη στρατιωτική στήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ, σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος του αμυντικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες χρηματοδοτήθηκε από Αμερικανούς φορολογουμένους.

Τραμπ: «Πιθανότατα πρόκειται για άνευ όρων παράδοση»

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Τεχεράνη ως μια μορφή «άνευ όρων παράδοσης», εκτιμώντας ότι το αποτέλεσμα της σύγκρουσης ανέδειξε την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε συνέντευξή του στο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το μνημόνιο κατανόησης ανοίγει τον δρόμο για μια οριστική διευθέτηση, ενώ επανέλαβε πως οι ΗΠΑ διαθέτουν «τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο».

Χαμενεΐ: Ενέκρινε τη συμφωνία με επιφυλάξεις

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης, παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις.

Σε μήνυμά του προς τον ιρανικό λαό, ανέφερε ότι έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και την πολιτική ηγεσία της χώρας πως τα συμφέροντα της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα προστατευθούν πλήρως κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι μελλοντικές απευθείας επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνιστούν αποδοχή των αμερικανικών θέσεων, αλλά αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης με στόχο τη διασφάλιση των ιρανικών συμφερόντων.

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