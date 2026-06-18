Παιδί-θαύμα 4 ετών: Διαβάζει σαν μαθητής Γ' Δημοτικού, έγραψε 156/160 σε τεστ IQ και μπήκε στη Mensa

Παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις του, ο 4χρονος λατρεύει το ποδόσφαιρο και τα βιβλία, με την οικογένειά του να προσπαθεί να του χαρίσει μια φυσιολογική παιδική ηλικία.

Στα περισσότερα σπίτια, ένα παιδί τεσσάρων ετών μαθαίνει ακόμη να γράφει το όνομά του. Ο Ζόριεν Ρόις από το Βέρνον Χιλς, ένα προάστιο του Σικάγο, βρίσκεται ήδη σε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Στα μόλις 3 του χρόνια υποβλήθηκε στο Wechsler Intelligence Test for Children και πέτυχε βαθμολογία 156 στα 160, ένα αποτέλεσμα που τον κατέταξε στην κατηγορία των χαρισματικών παιδιών και τράβηξε το ενδιαφέρον ειδικών και εκπαιδευτικών οργανισμών.

Σήμερα, στα 4 του, διαβάζει σε επίπεδο μαθητή τρίτης Δημοτικού, μπορεί να μετρήσει σε πέντε διαφορετικές γλώσσες και έχει γίνει μέλος όχι μόνο της Mensa αλλά και της Intertel, δύο οργανισμών που απευθύνονται σε άτομα με εξαιρετικά υψηλές γνωστικές επιδόσεις.

Το παιδί που μάθαινε πιο γρήγορα απ’ ό,τι περίμεναν οι γονείς του

Οι γονείς του, Νακίμπ και Μονιρούπα, άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι κάτι ξεχωριστό συνέβαινε πολύ πριν από το τεστ. Όπως έχουν περιγράψει, ο γιος τους αφομοίωνε νέες έννοιες με εντυπωσιακή ταχύτητα και θυμόταν πληροφορίες χωρίς να φαίνεται να καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια.

Αντί να αντιμετωπίσουν αυτές τις ικανότητες ως απλώς μια εντυπωσιακή ιδιαιτερότητα, αποφάσισαν να αναζητήσουν καθοδήγηση. Όπως εξήγησαν, δεν ήθελαν οι δυνατότητες του παιδιού τους να περάσουν απαρατήρητες, ούτε να μεγαλώσει νιώθοντας ότι δεν ταιριάζει με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του.

Η βαθμολογία των 156 μονάδων αποδείχθηκε καθοριστική. Άνοιξε τον δρόμο για την αποδοχή του στη Mensa, ενώ ακολούθησε και η ένταξή του στην Intertel, έναν ακόμη ιδιαίτερα επιλεκτικό οργανισμό για άτομα με πολύ υψηλό IQ.

«Πολύγλωσση μαθηματική ιδιοφυΐα»

Η περίπτωση του μικρού Ζόριεν δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τη Mensa America. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον χαρακτήρισε «πολύγλωσση μαθηματική ιδιοφυΐα», επισημαίνοντας ότι η περιέργεια και η αγάπη για τη μάθηση δεν έχουν ηλικία.

Παρά τη δημοσιότητα που έχει αποκτήσει, η μητέρα του επιμένει ότι στο σπίτι παραμένει πάνω απ’ όλα ένα παιδί. Λατρεύει το ποδόσφαιρο, περνά ώρες διαβάζοντας βιβλία και η οικογένειά του προσπαθεί να καταλάβει τι είναι αυτό που πραγματικά τον ενδιαφέρει, χωρίς να του επιβάλλει προσδοκίες λόγω των εξαιρετικών επιδόσεών του.

Η ιστορία του γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Mensa, μόλις το 5% των μελών της είναι κάτω των 12 ετών. Σε μια κοινότητα χιλιάδων ανθρώπων με υψηλό IQ, ο Ζόριεν ανήκει ήδη σε μια από τις πιο σπάνιες κατηγορίες.

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