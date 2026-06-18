Απίστευτος τυπάς σε αεροπλάνο: Το κόλπο με το κινητό που του επέτρεψε KAI να κοιμηθεί KAI να φάει

Επιβάτης βρήκε έναν ευρηματικό τρόπο να μη διακόψει τον ύπνο του σε 12ωρη πτήση, χρησιμοποιώντας το κινητό του για να παραγγείλει γεύμα.

Ένας επιβάτης κατάφερε να κοιμηθεί σχεδόν σε 12 ώρες μέσα στο αεροπλάνο σε πτήση προς τις Φιλιππίνες, χάρη σε ένα απλό αλλά ευρηματικό τέχνασμα που έκανε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πριν αποκοιμηθεί, άφησε το κινητό του σε εμφανές σημείο, έχοντας ανοίξει ένα μήνυμα που ενημέρωνε το πλήρωμα για την επιλογή του στο γεύμα. Έτσι, όταν οι αεροσυνοδοί περνούσαν από τις θέσεις ρωτώντας τους επιβάτες αν προτιμούν κοτόπουλο ή μοσχάρι, δεν χρειάστηκε να τον ξυπνήσουν. Αρκούσε να διαβάσουν την ένδειξη στην οθόνη, όπου αναγραφόταν η λέξη «κοτόπουλο». Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και στα πλάνα φαίνεται μια αεροσυνοδός να ελέγχει το μήνυμα στο κινητό του επιβάτη, ενώ λίγο αργότερα μέλος του πληρώματος τοποθετεί τον δίσκο με το φαγητό στο τραπεζάκι του, χωρίς να διαταράξει τον ύπνο του.

Το βίντεο έγινε viral και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 5 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια. «Ένας άνθρωπος που σκέφτεται τόσο μπροστά είναι πραγματικά θησαυρός», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Ακούγεται παράξενο να χρησιμοποιείς το κινητό σου με αυτόν τον τρόπο, αλλά τελικά λειτούργησε».

A man flying to the Philippines for vacation managed to sleep through the 12-hour flight by showing his meal preference on his phone ahead of time, so the crew wouldn’t have to wake him up.pic.twitter.com/aVMHw9jxup — aka (@akafaceUS) June 17, 2026

Δεν έλειψαν και τα χιουμοριστικά σχόλια. «Ο τύπος ουσιαστικά είπε "μη με ξυπνήσετε, απλώς φέρτε μου το φαγητό"», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος παρατήρησε πως μετέτρεψε το τραπεζάκι του σε πινακίδα «Μην ενοχλείτε».

Η απορία που άφησε το κόλπο

Παρά τον ενθουσιασμό πολλών χρηστών, αρκετοί αναρωτήθηκαν τι απέγινε τελικά το γεύμα, αφού ο επιβάτης φαινόταν να κοιμάται αδιάκοπα. «Αν δεν ξύπνησε καθόλου, τότε ποιος έφαγε το φαγητό;» σχολίασε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος σημείωσε: «Αν κοιμήθηκε σε όλη τη διάρκεια της πτήσης, μάλλον δεν πρόλαβε να το αγγίξει».

Ορισμένοι πάντως πρότειναν ότι θα μπορούσε απλώς να το πάρει μαζί του μετά την προσγείωση και να το ζεστάνει αργότερα. Άλλοι θεώρησαν υπερβολικό να ζητήσει γεύμα χωρίς τελικά να το απολαύσει.

Υπήρξε όμως και μια ακόμη απορία: τι θα συνέβαινε αν η αεροπορική εταιρεία είχε εξαντλήσει τις μερίδες με κοτόπουλο πριν φτάσει στη σειρά του; Σε ένα τέτοιο σενάριο, όλο το σχέδιο θα πήγαινε χαμένο και ο επιβάτης θα αναγκαζόταν να ξυπνήσει για να απαντήσει ακριβώς στην ερώτηση που προσπαθούσε να αποφύγει.

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