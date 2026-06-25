Μουντιάλ 2026: Ο πιο άτυχος οπαδός έχασε στοίχημα 1 εκατ. δολαρίων μετά από σκορ έκπληξη

Οπαδός του Μουντιάλ 2026 είδε 1 εκατομμύριο δολάρια να εξαφανίζονται σε μια στιγμή, μετά από ισοπαλία του Πράσινου Ακρωτηρίου με την Ισπανία.

Ένας άτυχος οπαδός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είδε 1 εκατομμύριο δολάρια να εξαφανίζονται σε μια στιγμή, μετά την ισοπαλία που κανείς δεν περίμενε, του Πράσινου Ακρωτηρίου με την Ισπανία.

Η ομάδα που συμμετέχει για πρώτη φορά σε πρωτάθλημα Παγκοσμίου Κυπέλλου πέτυχε ένα από τα μεγαλύτερα σοκ στην ιστορία του, στον πρώτο της αγώνα στο τουρνουά τη Δευτέρα το βράδυ, αποσπώντας ισοπαλία 0-0.

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