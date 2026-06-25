Εμφανίστηκαν ξανά τα «κουνέλια Φρανκενστάιν»: Γιατί βγάζουν «πλοκάμια» στο κεφάλι και το πρόσωπο

Τι είναι ο ιός cottontail papillomavirus;

Οι εικόνες από τα λεγόμενα «κουνέλια Φρανκενστάιν» κάνουν ξανά τον γύρο του διαδικτύου στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας ανησυχία αλλά και απορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα άγρια ζώα που εμφανίζονται με παράξενες αναπτύξεις στο κεφάλι και το πρόσωπό τους.

Πίσω από αυτές τις σοκαριστικές εικόνες δεν κρύβεται κάποιο νέο μεταλλαγμένο είδος, αλλά ένας γνωστός ιός που προσβάλλει συγκεκριμένα είδη κουνελιών και λαγών. Πρόκειται για τον cottontail rabbit papillomavirus (CRPV), γνωστό και ως Shope papillomavirus, ο οποίος προκαλεί την ανάπτυξη σκληρών όγκων που συχνά μοιάζουν με κέρατα ή πλοκάμια.

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