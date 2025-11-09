Φιλιππίνες: Τρομακτικές εικόνες από το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ (vid)

Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ από τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές στις Φιλιππίνες.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες, καθώς ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ έπληξε τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, προκαλώντας τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε μεγάλα τμήματα της περιοχής Μπίκολ, πριν πλήξει τη βόρεια Λουσόν, όπως αναμένεται.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν ευαίσθητες περιοχές στην επαρχία Αουρόρα, όπου, ο υπερτυφώνας αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Κυριακής, με τους αξιωματούχους να παροτρύνουν τους κατοίκους να υπακούσουν τις εντολές εκκένωσης.

Flooding is hitting the coastal area of Barangay Sabang in Calabanga, Camarines Sur, Philippines, as a storm surge is being caused by Typhoon Uwan (Fung-wong). pic.twitter.com/uw3Te25kAr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 185 χιλιομέτρων /ώρα, με ριπές άνω των 230 χιλιομέτρων / ώρα πλήττουν ήδη αρκετά τμήματα της Λουσόν με σφοδρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Περισσότερες περιοχές σε όλη τη Λουσόν, την πιο πολυπληθή νήσο των Φιλιππίνων έχουν τεθεί στο υψηλότερο και το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, ενώ η μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας, Μανίλα, παραμένει στο επίπεδο 3.

Συνολικά 916.863 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στις αρχές του απογεύματος (τοπική ώρα), ανακοίνωσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας Ραφαελίτο Αλεχάντρο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

HAPPENING NOW: Strong Winds Shake Camaligan’s Hanging Bridge.



Strong gusts from Typhoon Fung-wong (#UwanPH) caused a famous hanging bridge in Camaligan, Camarines Sur, Philippines, to sway dangerously.



Source: Richard Cecilio, DWIZ 95.1 South Luzon pic.twitter.com/z63SdyWuOd — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 9, 2025

Τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια θα μείνουν κλειστά τη Δευτέρα σε μεγάλο μέρος των Φιλιππίνων, κυρίως στην πρωτεύουσα Μανίλα, ενώ σχεδόν 300 πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες επισήμαναν ότι ο υπερτυφώνας έχει ήδη προκαλέσει ισχυρούς ανέμους και πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

«Τα κύματα άρχισαν να φουσκώνουν γύρω στις 07:00» και «όταν χτυπούσαν τον κυματοθραύστη θα έλεγες πως η γη έτρεμε», δήλωσε στο AFP κάτοικος του νησιού Καταντουάνες, στο βορειοανατολικό τμήμα του αρχιπελάγους. «Πέφτει δυνατή βροχή κι ακούω τον άνεμο που φυσάει», πρόσθεσε.

Το μικρό νησί διατρέχει κίνδυνο να χτυπηθεί «απευθείας» από τον Φουνγκ-γουόνγκ, προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία. Ο Φουνγκ-γουόνγκ αναμένεται να φέρει «βροχόπτωση 200 χιλιοστών ή περισσότερων» και να προκαλέσει «εκτεταμένες πλημμύρες, όχι μόνον σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο», προειδοποίησε σε συνέντευξη Τύπου, στέλεχος της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Current situation in Polangui, Albay, Philippines followingTyphoon Fung-wong (UwanPH) pic.twitter.com/NgyujFEe5t November 9, 2025

