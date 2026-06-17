Έχασε 38 κιλά... νιαουρίζοντας: Η σοκαριστική μεταμόρφωση 26χρονου βιετναμέζου

26χρονος υποστηρίζει πως κατάφερε να χάσει 38 κιλά σε μόλις 6 μήνες... νιαουρίζοντας.

Ο Νγκουγιέν Βιετ Αν, νεαρός κάτοικος του Βιετνάμ, έγινε viral, αφού δημοσίευσε φωτογραφίες του από μόλις πριν από τέσσερα χρόνια, όπου φαίνεται αγνώριστος. Μεγαλώνοντας ένιωθε πάντα ανασφάλεια για την εμφάνισή του και οι συνομήλικοί του τον γελοιοποιούσαν συνεχώς επειδή ήταν υπέρβαρος, αλλά πριν από μερικά χρόνια αποφάσισε να κάνει τελικά μια μεγάλη αλλαγή.

«Από την παιδική ηλικία μέχρι το γυμνάσιο, ήμουν συνεχώς στόχος πειραγμάτων και μου έδιναν πολλά δυσάρεστα παρατσούκλια λόγω της εμφάνισής μου, κάτι που με έκανε πολύ λυπημένο και αγχωμένο», δήλωσε στο Z News.

Στα τέλη του 2021, ενώ σπούδαζε διαδικτυακά από το σπίτι λόγω της πανδημίας, αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη αλλαγή και να αποδείξει ότι μπορούσε να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Με την υποστήριξη της οικογένειάς του, κυρίως μέσω γυμναστικής στο σπίτι και ελέγχου της διατροφής του, φέρεται να έχασε 38 κιλά σε μόλις 6 μήνες.

Η ακραία μέθοδος πίσω από την αλλαγή

Αλλά η απώλεια βάρους ήταν μόνο η μισή μάχη. Περίπου την εποχή που άρχισε να χάνει βάρος, ανακάλυψε επίσης το «νιαούρισμα» και αποδίδει σε αυτή τη δημοφιλή τεχνική της σωστής τοποθέτησης της γλώσσας στον ουρανίσκο για τη βελτίωση της δομής του προσώπου το γεγονός ότι το πρόσωπό του απέκτησε μια πιο γωνιώδη εμφάνιση.

Αν και σίγουρα εντυπωσιακή, η μεταμόρφωση του Νγκουγιέν Βιετ Αν έχει αμφισβητηθεί ως ψεύτικη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και κοιτάζοντας τις προηγούμενες φωτογραφίες του, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς το γιατί. Πέρασε από ένα τετράγωνο πρόσωπο σε ένα γωνιώδες, με ένα πιγούνι τόσο κοφτερό που θα μπορούσε κανείς να κοπεί.

Πολλοί εικάζουν ότι ο 26χρονος υποβλήθηκε σε πλαστική επέμβαση για να πετύχει τη νέα του εμφάνιση, αλλά ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά, ισχυριζόμενος ότι όλα ήταν αποτέλεσμα της απώλειας βάρους, των ασκήσεων mewing και της αλλαγής στο στυλ ντυσίματος.

Η νέα καριέρα στο μόντελινγκ

Χάρη στην καλή του εμφάνιση και το ύψος του (1,82 μ.), ο Βιετ Αν έχει πλέον μια κερδοφόρα καριέρα στο μόντελινγκ, ενώ έγινε επίσης πρεσβευτής της εικόνας του Πανεπιστημίου Phenikaa το 2025, όπου σπουδάζει Βιοϊατρική Μηχανική. Φέτος, ο κύριος στόχος του είναι να βρεθεί ανάμεσα στους 25 κορυφαίους διαγωνιζόμενους στον διαγωνισμό Mr. Tourism Vietnam 2026.

«Πιστεύω ότι με αρκετή προσπάθεια, οποιοσδήποτε μπορεί να γίνει μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του», δήλωσε ο Νγκουγιέν Βιετ Αν, προσθέτοντας ότι ελπίζει η ριζική του μεταμόρφωση να παρακινήσει άλλους να ακολουθήσουν τα βήματά του.

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