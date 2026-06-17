Πρώην μηχανικός της NASA μετατρέπει drones σε «μηχανές αναδάσωσης»: Φυτεύουν 40 εκατομμύρια δέντρα τον χρόνο

Από τον Αμαζόνιο έως την Καλιφόρνια, η αναδάσωση περνά στην εποχή των drones.

Μια νέα τεχνολογία επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο που αποκαθίστανται τα κατεστραμμένα δάση, μεταφέροντας την αναδάσωση σε εναέρια κλίμακα. Πρώην μηχανικός της NASA έχει αναπτύξει drones που λειτουργούν σαν «seed helicopters», εκτοξεύοντας σβώλους σπόρων σε μεγάλες εκτάσεις με ρυθμό εκατοντάδων ρίψεων το λεπτό και ακρίβεια περίπου μισού μέτρου. Στόχος δεν είναι η εντυπωσιακή -και κενή περιεχομένου- επίδειξη, αλλά η δυνατότητα επαναφοράς της βλάστησης σε περιοχές δύσβατες ή πλήρως υποβαθμισμένες.

Η εταιρεία Flying Forests δοκιμάζει το σύστημα σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, εξορύξεις και έντονη περιβαλλοντική φθορά, όπως στον Αμαζόνιο του Περού και στην Καλιφόρνια. Εκεί όπου τα συνεργεία δυσκολεύονται να φτάσουν ή το κόστος είναι απαγορευτικό, τα drones αναλαμβάνουν να ρίξουν χιλιάδες σβώλους σπόρων σε ελάχιστο χρόνο. Το πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα και η κλίμακα, με τη διαδικασία να στηρίζεται σε συνδυασμό χαρτογράφησης, δορυφορικών δεδομένων και ανάλυσης εδάφους πριν από κάθε πτήση.

Πώς δουλεύει η ιδέα πίσω από τα seed balls

Η βασική μονάδα της διαδικασίας δεν είναι ο σπόρος αυτός καθαυτός, αλλά ένας μικρός σβώλος από πηλό που τον περιβάλλει. Μέσα του υπάρχουν θρεπτικά στοιχεία και υλικά που προστατεύουν τον σπόρο από έντομα ή ζώα, δίνοντάς του χρόνο να «πιάσει» στο έδαφος. Η ιδέα αυτή δεν είναι καινούρια, αλλά εδώ συνδυάζεται με drones και ψηφιακό σχεδιασμό, δημιουργώντας έτσι ένα πιο οργανωμένο και στοχευμένο σύστημα σποράς.

Πριν από κάθε αποστολή, η ομάδα αναλύει εικόνες από δορυφόρους, δεδομένα εδάφους και πληροφορίες για τη βροχόπτωση, ώστε να αποφασίσει τι θα φυτευτεί και πού. Δεν χρησιμοποιείται παντού το ίδιο είδος φυτού. Σε πολλές περιπτώσεις ξεκινά πρώτα ένα «προκαταρκτικό» είδος που αντέχει στις δύσκολες συνθήκες και βοηθά το έδαφος να ανακάμψει, πριν περάσει η διαδικασία σε πιο απαιτητικά δέντρα.

Στο Περού, για παράδειγμα, δοκιμές σε περιοχές που είχαν υποστεί ζημιές από παράνομη εξόρυξη έδειξαν ότι μέσα σε λίγες ώρες ένα μόνο drone μπορεί να καλύψει δεκάδες εκτάσεις ρίχνοντας χιλιάδες σβώλους σπόρων. Η διαδικασία δεν σταματά εκεί, αφού η επιτυχία εξαρτάται από τη βροχή, την επιλογή των ειδών και τη μετέπειτα παρακολούθηση της ανάπτυξης.

Η Flying Forests βλέπει το μοντέλο αυτό ως συμπληρωματικό εργαλείο και όχι ως πλήρη αντικατάσταση της παραδοσιακής αναδάσωσης. Εκεί που χρειάζονται χέρια στο έδαφος, τα drones δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη εργασία. Όμως μπορούν -πλέον- να ανοίξουν τον (δύσβατο) δρόμο.

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