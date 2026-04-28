Το μέλλον είναι εδώ: 22.580 drones φώτισαν τον ουρανό της Κίνας καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ (vid)

Κινεζική εταιρεία κατέρριψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με πάνω από 22.000 drones να πετούν ταυτόχρονα.

Μια τεχνολογική startup με έδρα το Γκουανγκντόνγκ της Κίνας έθεσε ένα εντυπωσιακό νέο παγκόσμιο ρεκόρ, παρουσιάζοντας ένα σόου φωτός με τη συμμετοχή 22.580 drones.

Τα τελευταία χρόνια, οι κινεζικές εταιρείες καταρρίπτουν διαδοχικά το παγκόσμιο ρεκόρ για τον μεγαλύτερο αριθμό drones που πετούν ταυτόχρονα. Τον περασμένο Ιούνιο, μια εταιρεία από το Τσονγκτσίνγκ χρησιμοποίησε 11.787 drones, ρεκόρ που καταρρίφθηκε λίγους μήνες μετά από έναν άλλο κατασκευαστή με 15.847 μονάδες. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2026, ο πήχης ανέβηκε σε δυσθεώρητα ύψη με τη χρήση 22.580 drones που ελέγχονται από τεχνητή νοημοσύνη.

Ένα υπερθέαμα τεχνητής νοημοσύνης στη Χεφέι

Στις 3 Φεβρουαρίου 2026, οι κάτοικοι της πόλης Χεφέι έγιναν μάρτυρες ενός από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στην ιστορία. Η εταιρεία EHang Egret εκτόξευσε τα χιλιάδες drones χρησιμοποιώντας τεχνολογία «νοημοσύνης σμήνους» με υποστήριξη AI.

Η τεχνολογία αυτή επέτρεψε στα drones να κινούνται ως μια ενιαία οντότητα, χωρίς να σημειωθεί ούτε μία σύγκρουση. Τρισδιάστατα κινεζικά φανάρια, αστικά τοπία και άλλα περίπλοκα μοτίβα σχηματίστηκαν στον νυχτερινό ουρανό, αναδεικνύοντας την αιχμή της κινεζικής τεχνολογίας.

Αν και το σόου είχε ως στόχο να εδραιώσει την Κίνα ως παγκόσμιο ηγέτη στην τεχνολογία των drones, οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες βλέπουν πέρα από το αισθητικό αποτέλεσμα. Πιστεύουν ότι τέτοιες επιδείξεις λειτουργούν και ως μέσο προβολής ισχύος.

Η τεχνολογία σμήνους drones θα μπορούσε θεωρητικά να χρησιμοποιηθεί για «επιθέσεις εναέριου κορεσμού», όπου ένας τεράστιος αριθμός χαμηλού κόστους, αυτοματοποιημένων drones μπορεί να υπερκεράσει ακόμα και τα πιο προηγμένα αμυντικά συστήματα ενός αντιπάλου.

