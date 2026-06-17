Γιατί περπατάμε σχεδόν πάντα αριστερόστροφα; Μια ανεξήγητη ανθρώπινη συνήθεια

Νέα έρευνα του επιστημονικού περιοδικού Nature Communications αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι τείνουν να κινούνται αριστερόστροφα όταν βρίσκονται σε ομάδες, χωρίς εξήγηση.

Σε νέα μελέτη, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο, στην Ιαπωνία και το Πανεπιστήμιο της Ναβάρα, στην Ισπανία, πραγματοποίησαν σειρά πειραμάτων που δείχνουν ότι τα ανθρώπινα πλήθη παρουσιάζουν μια παράξενη τάση να κινούνται αριστερόστροφα. Το γιατί συμβαίνει αυτό, ωστόσο, παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστο.

Τα πλήθη λειτουργούν με περίεργους τρόπους, περισσότερο σαν ένας υπεροργανισμός με συλλογική νοημοσύνη παρά σαν ένα σύνολο μεμονωμένων ατόμων. Όταν παρατηρούνται από από μεγάλη απόσταση, αναδύονται μοτίβα και μεγάλες ομάδες ανθρώπων φαίνονται να κινούνται με πολύπλοκους αλλά προβλέψιμους τρόπους.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετές μελέτες έχουν υποδείξει ότι οι άνθρωποι, όταν κινούνται μαζικά, εμφανίζουν έντονη προτίμηση προς μια αριστερόστροφη κατεύθυνση. Για να ελέγξουν κατά πόσο αυτή η θεωρία ευσταθεί, οι ερευνητές σχεδίασαν μια σειρά προσεκτικά οργανωμένων πειραμάτων, καθένα από τα οποία εξέταζε διαφορετικές υποθέσεις σχετικά με την κίνηση των ανθρώπινων «σμηνών» και την έμφυτη τάση μας να στρίβουμε προς τα αριστερά.

Τα Πειράματα

Σε ένα από τα πειράματα, 50 συμμετέχοντες κλήθηκαν να κινηθούν προς συγκεκριμένους στόχους και να εκτελέσουν ορισμένες εργασίες σε μια αυλή, υπό την παρακολούθηση κάμερας τοποθετημένης 10 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Σε άλλο πείραμα, καταγράφηκαν οι κινήσεις 107 Ισπανών εφήβων στην αυλή του σχολείου τους μέσω drone. Ένα τρίτο πραγματοποιήθηκε σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα διδασκαλίας με Ιάπωνες φοιτητές, όπου υπήρχαν πολλά θρανία και καρέκλες. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ένα νηπιαγωγείο στην Ιαπωνία, προκειμένου να διαπιστώσουν πόσο ενστικτώδης είναι αυτή η συμπεριφορά. Τέλος, παρακολούθησαν τις ατομικές κινήσεις 209 πεζών καθώς διέσχιζαν μια πανεπιστημιούπολη.

Η σαφής προτίμηση στην αριστερόστροφη κίνηση

Όταν η ερευνητική ομάδα ανέλυσε τον μεγάλο όγκο δεδομένων, διαπίστωσε μια ξεκάθαρη προτίμηση προς την αριστερόστροφη κίνηση. «Κατά την ανάλυση των πειραμάτων, οι συνάδελφοί μου συνειδητοποίησαν τυχαία ότι στις 32 από τις 33 πειραματικές δοκιμές, οι άνθρωποι, καθώς κινούνταν και άλλαζαν κατεύθυνση, προτιμούσαν αισθητά να στρίβουν αριστερόστροφα», δήλωσε ο αναπληρωτής καθηγητής του έργου, Κλαούντιο Φελιτσιάνι, ο οποίος εργαζόταν τότε στο Τμήμα Αεροναυπηγικής και Αστροναυτικής του Πανεπιστημίου του Τόκιο.

«Ήταν εντελώς απρόσμενο, καθώς διαισθητικά θεωρεί κανείς ότι όταν οι άνθρωποι κινούνται τυχαία, στρίβουν απλώς σύμφωνα με τις ανάγκες τους, χωρίς κάποια συνολική προτίμηση. Ωστόσο, υπήρχε μια σαφής και μετρήσιμη τάση υπέρ της αριστερόστροφης κίνησης σε σχέση με τη δεξιόστροφη, όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες παρέμεναν ίδιοι.»

Οι παράγοντες που εξετάστηκαν

Η ανάλυση έλαβε υπόψη μια σειρά παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, όπως το πολιτισμικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων, το μέγεθος της ομάδας, το φύλο, το αν ήταν αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες, καθώς και την ηλικία τους. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα παρέμειναν σταθερά.

«Από όλους αυτούς τους παράγοντες, το μόνο στοιχείο που ξεχώρισε ήταν ότι τα παιδιά εμφανίζουν ισχυρότερη τάση προς την αριστερόστροφη κατεύθυνση. Επομένως, πιθανότατα η ηλικία παίζει ρόλο στο αν το φαινόμενο είναι πιο έντονο ή πιο αδύναμο», εξήγησε ο Φελιτσιάνι. «Τα αποτελέσματά μας μπορεί να φαίνονται ως μια μικρή και ασήμαντη ανακάλυψη, όμως στη φύση τα περισσότερα φαινόμενα που σχετίζονται με τη μετακίνηση δείχνουν ότι τα ζώα συνήθως κινούνται χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η έντονη τάση που εντοπίσαμε στους ανθρώπους υποδηλώνει ότι ίσως υπάρχει κάποια ασυμμετρία σε βιομηχανικό επίπεδο.»

Η μακρά ιστορία της αριστερόστροφης κίνησης

Η ιδέα αυτή είναι βαθιά ριζωμένη σε πολλές πτυχές του πολιτισμού μας, ακόμη κι αν δεν το αντιλαμβανόμαστε. Έχετε παρατηρήσει ότι οι αθλητές τρέχουν σχεδόν πάντα αριστερόστροφα γύρω από τον στίβο;

Πιστεύεται ότι αυτή η πρακτική χρονολογείται ήδη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αρχαίας Ελλάδας και τους αρματοδρόμους της Αρχαίας Ρώμης. Υπήρξαν βέβαια ορισμένες εξαιρέσεις στην ιστορία, όταν οι αθλητές αναγκάστηκαν να τρέξουν δεξιόστροφα, όμως συχνά διαμαρτύρονταν ότι δεν τους φαινόταν φυσικό.

Ένα μυστήριο που παραμένει άλυτο

Το γιατί οι άνθρωποι φαίνεται να έλκονται από αυτόν τον τρόπο κίνησης εξακολουθεί να μην είναι σαφές. Η ερευνητική ομάδα έχει προτείνει αρκετές πιθανές εξηγήσεις, με ορισμένες πιο τολμηρές από άλλες ,αλλά προς το παρόν το φαινόμενο παραμένει ανεξήγητο.

«Πιθανότατα δεν σχετίζεται με την όραση, καθώς δοκιμάσαμε να καλύψουμε είτε το αριστερό είτε το δεξί μάτι των συμμετεχόντων και η τάση παρέμενε. Κάποιοι μάς ρώτησαν αν μπορεί να συνδέεται με φαινόμενα μεγάλης κλίμακας, όπως η δύναμη Κοριόλις ή το μαγνητικό πεδίο της Γης, όμως μέχρι στιγμής τα στοιχεία που έχουμε δεν υποστηρίζουν μια τέτοια εξήγηση», ανέφερε ο Φελιτσιάνι και κατέληξε: «Υπάρχουν ενδιαφέρουσες ομοιότητες με ορισμένα αθλήματα. Κάποιοι αγώνες δρόμου και μηχανοκίνητου αθλητισμού διεξάγονται πάντοτε σε αριστερόστροφες διαδρομές, χωρίς να υπάρχει σαφής εξήγηση. Ωστόσο, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα εξετάσουμε στο μέλλον.»

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