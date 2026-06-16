Λος Άντζελες: Αστυνομικός σκότωσε σκύλο κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του NBA από τους Knicks

Σκύλος σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικού στο Λος Άντζελες, ενώ η ιδιοκτήτριά του γιόρταζε την κατάκτηση του NBA από τους New York Knicks.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, οι New York Knicks αντιμετώπισαν τους San Antonio Spurs και κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA με σκορ 94-90. Η πρώτη κατάκτηση τίτλου από τους Knicks έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς μεταξύ των φιλάθλων της ομάδας, με τις εκδηλώσεις χαράς να εξαπλώνονται σε πολλές περιοχές.

Ανάμεσα στους φιλάθλους που γιόρταζαν τη νίκη βρισκόταν και η Μαρί Μαρσέιγ, η οποία βρισκόταν στο σπίτι της στο Κανόγκα Παρκ του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια .

Γιόρταζε στο σπίτι μαζί με τον σκύλο της

Η νοσηλεύτρια, που κατάγεται από τη Νέα Υόρκη, παρακολουθούσε τους πανηγυρισμούς μαζί με τον σκύλο της, έναν Golden Saint Berdoodle με το όνομα Τζέιμισον, όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες (LAPD).

Σύμφωνα με το FOX 11 Los Angeles, οι αστυνομικοί φέρεται να κλήθηκαν έπειτα από αναφορά ατόμου που δήλωσε ότι άκουσε έντονες φωνές και ανησύχησε πως ίσως βρισκόταν σε εξέλιξη περιστατικό ενδοοικογενειακής διαμάχης.

Τι υποστηρίζει η ιδιοκτήτρια του σκύλου

Η Μαρσέιγ δήλωσε στο FOX 11 ότι βρισκόταν μόνη στο σπίτι μαζί με τον σκύλο της και ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι δεν υπήρχε άλλο άτομο στην κατοικία. Όταν οι αστυνομικοί είδαν τον Τζέιμισον, φέρεται να της ζήτησαν να απομακρύνει τον σκύλο. Σύμφωνα με την ίδια, συμφώνησε να το κάνει.

Ωστόσο, προτού προλάβει να τον συγκρατήσει, ο σκύλος, ο οποίος φορούσε φανέλα των Knicks, βγήκε από το σπίτι και κινήθηκε προς έναν από τους αστυνομικούς. Η Μαρσέιγ δήλωσε ότι το επόμενο πράγμα που αντίκρισε ήταν τον σκύλο της πεσμένο στο έδαφος. Ο Τζέιμισον είχε δεχθεί πυροβολισμό και είχε σκοτωθεί.

Το βίντεο και οι αντιδράσεις

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τις στιγμές αμέσως μετά το περιστατικό, με τη Μαρσέιγ να σκύβει πάνω από τον σκύλο της και να κλαίει .«Ποιος ήταν ο λόγος για αυτό;» ακούγεται να λέει ένας γείτονας στο βίντεο. Η ιδιοκτήτρια του ζώου υποστήριξε ότι ο σκύλος της δεν παρουσίαζε επιθετική συμπεριφορά.

«Ο Τζέιμισον δεν έδειχνε τα δόντια του, δεν γρύλιζε, δεν ήταν επιθετικός και δεν γάβγιζε», δήλωσε. «Απλώς κατευθυνόταν προς τον αστυνομικό.»

Η εκδοχή της αστυνομίας

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αναφορά της LAPD, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση που αφορούσε «μια γυναίκα που ούρλιαζε». Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε: «Η κάτοικος έκλεισε προσωρινά την πόρτα της κατοικίας της. Στη συνέχεια την άνοιξε ξανά και ο σκύλος βγήκε έξω από το διαμέρισμα. Αφού βγήκε από την κατοικία, ο σκύλος όρμησε προς έναν από τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πυροβολισμός από αστυνομικό.»

Με αποτέλεσμα ο σκύλος να πεθάνει στο σημείο. Η Μαρσέιγ αμφισβήτησε την εκδοχή αυτή, δηλώνοντας: «Ήταν το μωρό μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν βγάζει κανένα νόημα για μένα.». Αργότερα, στελέχη της Υπηρεσίας Ζώων του Λος Άντζελες έφτασαν εκεί και παρέλαβαν τη σορό του

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