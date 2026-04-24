Απρόκλητη επίθεση: Άνδρας των ΜΑΤ κλώτσησε κοπέλα και την έριξε με το κεφάλι σε ζαρντινιέρα (vid)

Επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και κόσμου σημειώθηκαν στο δικαστήριο μετά την απόφαση της αθώωσης του Νίκου Ρωμανού για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους.

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν έξω από τα δικαστήρια, όπου είχε συγκεντρωθεί κόσμος με αφορμή την υπόθεση για την οποία ο Νίκος Ρωμανός και ακόμη δύο κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό που κυκλοφορεί, δυνάμεις των ΜΑΤ προχώρησαν σε επέμβαση με στόχο τη διάλυση της συγκέντρωσης.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μια νεαρή γυναίκα, μετά από επίθεση αστυνομικού, φαίνεται να πέφτει πάνω σε ζαρντινιέρα με το κεφάλι. Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε αθώο τον Νίκο Ρωμανό για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους τον Οκτώβριο του 2024. Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία είχε ζητήσει την απαλλαγή του λόγω σοβαρών αμφιβολιών για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Η απόφαση ανακοινώθηκε σε μια κατάμεστη δικαστική αίθουσα, λίγο πριν τη συμπλήρωση του 18μηνου της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.

Εκτός από τον Νίκο Ρωμανό, το δικαστήριο αποφάσισε την απαλλαγή ακόμη δύο κατηγορουμένων, ενώ δύο άλλοι κρίθηκαν ένοχοι, σύμφωνα και με την εισήγηση της εισαγγελέως. Ανάμεσα σε αυτούς που καταδικάστηκαν βρίσκεται και η γυναίκα που είχε τραυματιστεί σοβαρά από την ισχυρή έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, όπου έχασε τη ζωή του ο 36χρονος σύντροφός της.

«Οι τρεις αθωωθέντες μπορούν να αποχωρήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του δικαστηρίου κατά την ανακοίνωση της απόφασης, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς δικαστικής διαδικασίας για τους συγκεκριμένους κατηγορουμένους.

