Από το κυνήγι φαντασμάτων στη διάσωση νεκροταφείου 200 ετών – Η συγκινητική πρωτοβουλία στο Αρκάνσας

Ομάδα ερευνητών παραφυσικών φαινομένων στο Αρκάνσας εγκατέλειψε προσωρινά το κυνήγι φαντασμάτων για να αποκαταστήσει ένα εγκαταλελειμμένο νεκροταφείο με περισσότερους από 120 ιστορικούς τάφους.

Μια επίσκεψη για έρευνα παραφυσικών φαινομένων σε ένα εγκαταλελειμμένο νεκροταφείο του Αρκάνσας εξελίχθηκε σε μια πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό και ιστορικό χαρακτήρα, καθώς μέλη ομάδας ερευνητών αποφάσισαν να αναλάβουν την αποκατάσταση του χώρου.

Η ομάδα Natural State Supernatural επισκέφθηκε το νεκροταφείο Whitley, στην περιοχή Lonoke, αναζητώντας στοιχεία για ανεξήγητα φαινόμενα. Ωστόσο, αυτό που αντίκρισαν άλλαξε εντελώς τα σχέδιά τους.

«Σκέφτηκα ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μέρος για έρευνα λόγω της μεγάλης ιστορίας του», δήλωσε ο Brent Long στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Όπως εξήγησε, η αρχική του περιέργεια γρήγορα μετατράπηκε σε απογοήτευση όταν διαπίστωσε την εγκατάλειψη στην οποία είχε περιέλθει ο χώρος.

Η βλάστηση «κατάπιε» δεκάδες τάφους

Στο νεκροταφείο βρίσκονται 122 τάφοι, οι περισσότεροι από τους οποίους χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα παραμένουν ορατοί μόλις περίπου 40, καθώς η πυκνή βλάστηση έχει καλύψει μεγάλο μέρος της έκτασης.

Η πολυετής έλλειψη συντήρησης έχει προκαλέσει σοβαρές φθορές σε πολλές ταφόπλακες, ενώ αρκετές έχουν καταστεί δυσανάγνωστες εξαιτίας της συσσώρευσης βρωμιάς και φυσικών φθορών.

Ο Jessie Wooten περιέγραψε τη συναισθηματική φόρτιση που ένιωσε βλέποντας την κατάσταση του χώρου.

«Ένιωσα πραγματική θλίψη βλέποντας ανθρώπους να έχουν ξεχάσει όσους είναι θαμμένοι εκεί. Ήταν άνθρωποι με ζωή, οικογένειες και ιστορίες, όπως ακριβώς είμαστε κι εμείς σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αξίζουν σεβασμό, ακόμη και μετά από δύο αιώνες»

Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο Brent Long, τονίζοντας ότι ο χρόνος δεν μειώνει την αξία της μνήμης των ανθρώπων που βρίσκονται θαμμένοι στο σημείο.

«Αυτοί οι άνθρωποι έζησαν πριν από 100 ή 200 χρόνια. Αξίζουν τον ίδιο σεβασμό με κάποιον που θάφτηκε πρόσφατα. Δεν αξίζουν να χαθούν μέσα στα αγριόχορτα και στη λήθη», υπογράμμισε.

Με αυτό το σκεπτικό, τα μέλη της ομάδας άφησαν προσωρινά στην άκρη τον εξοπλισμό των παραφυσικών ερευνών και ξεκίνησαν εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης του χώρου.

Χρειάζονται εθελοντές και εξοπλισμό

Το εγχείρημα, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ πιο απαιτητικό από όσο είχαν αρχικά υπολογίσει. Η έκταση της βλάστησης, σε συνδυασμό με τα πεσμένα δέντρα και τα συσσωρευμένα υλικά, καθιστούν αναγκαία τη χρήση περαιτέρω εξοπλισμού.

«Τα χορτοκοπτικά δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Θα χρειαστούμε πολύ μεγαλύτερα μηχανήματα», εξήγησε ο Wooten.

Για τον λόγο αυτό, η ομάδα δημιούργησε διαδικτυακή καμπάνια χρηματοδότησης μέσω GoFundMe, ενώ παράλληλα απευθύνει κάλεσμα σε κατοίκους της περιοχής και εθελοντές που επιθυμούν να συμβάλουν στην προσπάθεια.

Σύμφωνα με τον Long, εάν εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι άνθρωποι και ο κατάλληλος εξοπλισμός, οι εργασίες θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν μέσα σε τρεις έως τέσσερις ημέρες. Διαφορετικά, εκτιμά ότι η αποκατάσταση θα απαιτήσει αρκετούς μήνες.

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