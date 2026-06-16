Μαθητές ανακάλυψαν κάτω από το σχολείο τους μια πολυτελή Ρωμαϊκή έπαυλη 1.800 ετών

Μαθητές στη Ρώμη ανακάλυψαν κάτω από το γυμναστήριο του σχολείου τους μια πολυτελή ρωμαϊκή έπαυλη ηλικίας 1.800 ετών με ψηφιδωτά και τοιχογραφίες

Για χρόνια κυκλοφορούσαν φήμες ότι κάτω από το γυμναστήριο του Liceo Scientifico Cavour, ενός λυκείου κοντά στο Κολοσσαίο στη Ρώμη της Ιταλίας, υπήρχαν κρυμμένοι υπόγειοι χώροι. Όταν μια ομάδα μαθητών αποφάσισε να ερευνήσει την ιστορία, βρέθηκε μπροστά σε μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη, τον εντοπισμό μιας αριστοκρατικής ρωμαϊκής κατοικίας (domus) ηλικίας περίπου 1.800 ετών.

Η ανακάλυψη μιας πολυτελούς ρωμαϊκής έπαυλης

Αφού οι μαθητές ενημέρωσαν την καθηγήτριά τους, Κλαούντια Μαρίνο, εκείνη με τη σειρά της ειδοποίησε την Ειδική Αρχαιολογική Υπηρεσία της Ρώμης. Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους αποκάλυψαν ότι οι σκοτεινοί διάδρομοι και οι αμυδρά φωτισμένοι θάλαμοι που είχαν εντοπιστεί ανήκαν στην πραγματικότητα σε μια πολυτελή ρωμαϊκή έπαυλη του 2ου αιώνα μ.Χ.

Όσον αφορά τους πιθανούς ιδιοκτήτες της κατοικίας, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν μια επιγραφή που είχε βρεθεί κατά τη διάρκεια ανασκαφών στα τέλη του 19ου αιώνα. Η επιγραφή πιθανότατα συνδέεται με μέλος της οικογένειας Umbrius, η οποία ενδέχεται να καταγόταν από το Σάμνιο, περιοχή της κεντρικής-νότιας Ιταλίας, όχι μακριά από την Πομπηία.

Ψηφιδωτά, τοιχογραφίες και ίχνη της αυτοκρατορικής εποχής

Στο εσωτερικό της κατοικίας βρέθηκαν εξαιρετικά καλοδιατηρημένα ψηφιδωτά, καθώς και τμήματα ρωμαϊκών τοιχογραφιών που διατηρούσαν ακόμη μέρος των αρχικών τους χρωμάτων, παρά το γεγονός ότι παρέμειναν θαμμένα για σχεδόν δύο χιλιετίες. Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν επίσης ίχνη δωματίων και διαδρόμων που ανήκαν σε εύπορες οικογένειες της αυτοκρατορικής περιόδου, οι οποίες ζούσαν σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου διεξάγονταν οι αγώνες στο Κολοσσαίο.

Εκτός από τα αρχαία ευρήματα, εντοπίστηκαν και πολύ νεότερα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν γκράφιτι που είχαν αφήσει μαθητές, τουρίστες και άλλοι εξερευνητές των υπόγειων χώρων κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα.

Μόνο ένα μέρος της έπαυλης έχει ανασκαφεί

Επειδή η κατασκευή εκτείνεται σε μεγάλο τμήμα κάτω από τις εγκαταστάσεις του σχολείου, μέχρι σήμερα έχει ανασκαφεί μόνο ένα μέρος της ρωμαϊκής κατοικίας. Το γεγονός αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αρχαιολογικών ερευνών στο μέλλον, οι οποίες ενδέχεται να αποκαλύψουν επιπλέον τμήματα του συγκροτήματος.

Ο στόχος είναι να ανοίξει στο κοινό, για τον λόγο αυτό η διεύθυνση του Liceo Cavour και η Ειδική Αρχαιολογική Υπηρεσία της Ρώμης συνεργάζονται ήδη για τη δημιουργία ενός σχεδίου που θα επιτρέψει την πρόσβαση του κοινού στον χώρο. Μάλιστα, το σχέδιο προβλέπει ότι οι ίδιοι οι μαθητές θα αναλάβουν τον ρόλο των ξεναγών και των παρουσιαστών του αρχαιολογικού χώρου, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα μοναδικό κομμάτι της ρωμαϊκής ιστορίας που παρέμενε κρυμμένο κάτω από το σχολείο τους επί αιώνες.

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