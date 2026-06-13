Το ιδιωτικό νησί των Swarovski στη Βενετία που πωλείται για 24 εκατ. ευρώ: Έχει βίλα, αμπελώνες και ελικοδρόμιο

Κληρονόμος του ιδρυτή της Swarowski πουλάει το ιδιωτικό νησί του ,που βρίσκεται σε ένα παραδεισένιο μέρος στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, για σχεδόν 24 εκατ. ευρώ.

Ο Gernot Langes-Swarovski, δισέγγονος του ιδρυτή της Swarovski, απέκτησε το 1986 ένα μικρό νησί που βρίσκεται στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας. Εκείνη την εποχή ήταν γεμάτο βλάστηση και ερείπια ενός παλιού μοναστηριού, αλλά ο κληρονόμος ήξερε πώς να μετατρέψει το μέρος σε έναν ιδιωτικό παράδεισο αναψυχής για να περνάει τις καλοκαιρινές διακοπές.

Διαθέτει μια μεγάλη έπαυλη, δικό του λιμάνι, αμπελώνες για την παραγωγή αποκλειστικού κρασιού, μεγάλους κήπους και όρμους με ήρεμα νερά.Τώρα, χρειάζονται «μόλις» 28 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 24.162.936 ευρώ για να το αποκτήσει κανείς.

Αποτελούσε το οικογενειακό τους καταφύγιο

Από τότε που αγοράστηκε από την οικογένεια Swarovski πριν από 40 χρόνια, το Isola Santa Cristina ανήκει στη δυναστεία. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό νησί 72 στρεμμάτων (σχεδόν 300.000 τετραγωνικών μέτρων) που βρίσκεται στο βόρειο άκρο της λιμνοθάλασσας της Βενετίας, η οποία έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO, και απέχει μόλις 20 λεπτά με το σκάφος από την πόλη.

Ήταν ο Gernot Langes-Swarovski, εγγονός του ιδρυτή της διάσημης εταιρείας, που σχεδίασε τη διαμόρφωση του τοπίου και την κατασκευή αυτού που σήμερα είναι γνωστό ως villa Ammiana, μετατρέποντάς το σε τόπο διακοπών για την οικογένεια Swarovski.

Η κύρια κατοικία διαθέτει εννέα υπνοδωμάτια και εννέα μπάνια, καθώς και πισίνα, ανεξάρτητη εξοχική κατοικία, παρεκκλήσι, αποθήκες, πέντε σκάφη, υπόστεγο για βάρκες, αποβάθρες και ελικοδρόμιο.

Αυτό το πλουσιοπάροχο κατάλυμα περιλαμβάνει επίσης περιβόλι, ελαιώνα, μελίσσια, κήπο και ένα πρόσφατα εγκατεστημένο τεχνολογικό κέντρο για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του νερού, της άρδευσης και της ενέργειας του νησιού.

Στο εσωτερικό της, η βίλα διαθέτει ένα ευρύχωρο και φωτεινό ενιαίο σαλόνι, μια μεγάλη κουζίνα επώνυμου σχεδιασμού, μια τραπεζαρία με χωρητικότητα για δεκαπέντε άτομα και μια βεράντα στην ταράτσα σε βενετσιάνικο στυλ που προσφέρει εντυπωσιακή θέα και περιλαμβάνει ξαπλώστρες και μια τεράστια ψησταριά και ξυλόφουρνο, ιδανική για οικογενειακές συγκεντρώσεις .

Η αναζήτηση ιδιοκτήτη

Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε η επίσημη πώληση αυτού του οικοπέδου από το καταπίστευμα του κληρονόμου του νησιού, επιστρέφοντας στην αγορά ακινήτων τέσσερις δεκαετίες μετά. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, υπήρχε μόνο η επιλογή ενοικίασής του, σε τιμή περίπου 25.000 ευρώ την εβδομάδα.

Όταν κατοικήθηκε για πρώτη φορά τον 5ο αιώνα, το νησί Santa Cristina αποτελούσε μέρος των λεγόμενων «νησιών-κήπων» του αρχιπελάγους Ammiana. Σήμερα είναι το μόνο που επιβιώνει, καθώς η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η καθίζηση του εδάφους έχουν εξαφανίσει τα υπόλοιπα. Παρά την τιμή του, 24 εκατομμύρια ευρώ, μπορεί να είναι, για όποιον τα διαθέτει, μια ευκαιρία να αποκτήσει ένα μέρος σαν τους «κήπους της Εδέμ» για απομόνωση και αποσύνδεση.

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