G7 κατά Ρωσίας: Νέες κυρώσεις, στήριξη στην Ουκρανία και ο αινιγματικός ρόλος Τραμπ

Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία. Ο Τραμπ υπόσχεται λύση, αλλά προκαλεί ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Κοινό μέτωπο υπέρ της αύξησης της πίεσης προς τη Μόσχα διαμόρφωσαν οι ηγέτες της G7 κατά τη σύνοδο κορυφής στο Εβιάν, με βασικό στόχο την επιτάχυνση των εξελίξεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Παρών στις εργασίες ήταν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος χαιρέτισε τις αποφάσεις των ηγετών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η στάση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, προκαλώντας ερωτήματα στους Ευρωπαίους εταίρους για τις πραγματικές του προθέσεις.

Στο στόχαστρο τα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι χώρες της G7 κατέληξαν σε συμφωνία για νέο πακέτο κυρώσεων που επικεντρώνεται στον τομέα των υδρογονανθράκων, από τον οποίο η Μόσχα αντλεί σημαντικούς πόρους για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών της επιχειρήσεων.

Παράλληλα, οι ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο, με έμφαση στην παροχή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και εξοπλισμού που θα ενισχύσει την προστασία των ουκρανικών δυνάμεων και των κρίσιμων υποδομών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της συνόδου, υπογραμμίζοντας ότι «όλοι κατανοούν πως η Ρωσία δεν μπορεί να επικρατήσει και ότι απαιτείται μεγαλύτερη πίεση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος».

Καναδάς και Βρετανία ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ανακοίνωσε πρόσθετα περιοριστικά μέτρα που αφορούν περισσότερες από 160 οντότητες που συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων.

Οι νέες κυρώσεις επεκτείνονται επίσης στα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας, στην αμυντική βιομηχανία και σε δίκτυα παραπληροφόρησης. Όπως ανέφερε η καναδική κυβέρνηση, συνολικά στο στόχαστρο είναι 162 πρόσωπα, οργανισμοί και πλοία που θεωρούνται μέρος της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Ο Καναδάς υπενθύμισε ότι από τις αρχές του έτους έχει διαθέσει στρατιωτική βοήθεια ύψους 2,8 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία, ενώ έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερα από 3.400 πρόσωπα και φορείς, καθώς και σε πάνω από 600 πλοία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοινώνοντας νέες κυρώσεις που στοχεύουν τόσο τον σκιώδη στόλο όσο και τα χρηματοπιστωτικά δίκτυα που βοηθούν τη Μόσχα να παρακάμπτει τους περιορισμούς.

Οι Ευρωπαίοι βλέπουν «παράθυρο» για διπλωματία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εκτίμησε ότι για πρώτη φορά διαφαίνεται μια πιθανότητα επανεκκίνησης της διπλωματικής διαδικασίας, κάνοντας λόγο για ένα «παράθυρο ευκαιρίας» που ενδέχεται να ανοίξει τους επόμενους μήνες.

Την ανάγκη διατήρησης της ενότητας της G7 υπογράμμισε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, χαρακτηρίζοντας καθοριστική τη συντονισμένη στάση των δυτικών συμμάχων απέναντι στη Ρωσία.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποστήριξε ότι η ρωσική οικονομία και η πολεμική προσπάθεια της Μόσχας εμφανίζουν σημάδια κόπωσης.

Ζελένσκι: Προτεραιότητα η αεράμυνα και η πίεση προς τη Μόσχα

Σε αναρτήσεις του μετά τη σύνοδο, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της αεράμυνας, στην παραγωγή πυραυλικών συστημάτων, στην προετοιμασία για τον επόμενο χειμώνα και στην περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη δράση κατά του σκιώδους στόλου που εξακολουθεί να στηρίζει τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Η στάση Τραμπ προκαλεί ανησυχία στους συμμάχους του Κιέβου

Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, η στάση του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να προκαλεί επιφυλάξεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Politico, αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να επιχειρήσει να αναλάβει προσωπικά τον έλεγχο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, παρακάμπτοντας τους Ευρωπαίους συμμάχους και μεταβάλλοντας τη στρατηγική της Δύσης απέναντι στη Μόσχα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι, μετά την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, σκοπεύει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην ουκρανική κρίση. «Θα δούμε αν μπορούμε να το λύσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πιθανές συνομιλίες μέσα στο καλοκαίρι

Την εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρξουν νέες ειρηνευτικές συνομιλίες μέσα στο καλοκαίρι εξέφρασε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Όπως σημείωσε, ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία διαθέτουν σήμερα ξεκάθαρο στρατιωτικό πλεονέκτημα, γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξετάζει πλέον σοβαρά αυτή την προοπτική», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικών εξελίξεων τους επόμενους μήνες.

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