Μυστήριο 7.000 ετών στη Σλοβακία: Γιατί βρέθηκαν 77 σκελετοί σε μαζικό τάφο

Αρχαιολόγοι αποκάλυψαν νέα στοιχεία για 77 ακέφαλους σκελετούς που βρέθηκαν σε νεολιθικό οικισμό στη Σλοβακία, ανατρέποντας τη θεωρία της σφαγής.

Για χρόνια, οι ευρωπαίοι αρχαιολόγοι προσπαθούσαν να εξηγήσουν την ανακάλυψη των λειψάνων 77 αποκεφαλισμένων ανθρώπων σε έναν νεολιθικό αρχαιολογικό χώρο στη νοτιοδυτική Σλοβακία.

Οι αρχικές θεωρίες υποστήριζαν ότι ο οικισμός ηλικίας περίπου 7.000 ετών είχε γίνει σκηνή μιας σφαγής ή τελετουργικής ανθρωποθυσίας. Ωστόσο, νέα μελέτη δείχνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν πως η βία ήταν η αιτία πίσω από αυτό το μακάβριο εύρημα. Καθώς, η ερευνητική ομάδα δεν έχει εντοπίσει τα κρανία, ούτε τις κάτω γνάθους, οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο τα κεφάλια να φυλάσσονταν αλλού, στο πλαίσιο κάποιας άγνωστης τελετουργικής πρακτικής.

Ένας ξεχωριστός προϊστορικός οικισμός

Περίπου μία ώρα ανατολικά της Μπρατισλάβα, της πρωτεύουσας της Σλοβακίας, βρίσκεται η πόλη Βράμπλε. Χτισμένη στους λόφους του Δούναβη, στις όχθες του ποταμού Ζιτάβα, αριθμεί σήμερα περίπου 9.000 κατοίκους.

Κάτω από τη σύγχρονη πόλη, όμως, κρύβεται ένας εντυπωσιακός νεολιθικός οικισμός, ο οποίος ξεχωρίζει τόσο για το μέγεθος όσο και για την πολυπλοκότητά του. Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί τα ίχνη 350 κατοικιών, ενώ στην περίοδο της μεγαλύτερης ανάπτυξής του εκτιμάται ότι περίπου 80 από αυτές κατοικούνταν ταυτόχρονα. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο οικισμός κατοικήθηκε επί αιώνες, περίπου από το 5250 π.Χ. έως το 4950 π.Χ. Ωστόσο, το στοιχείο που τον καθιστά πραγματικά ξεχωριστό είναι και το πιο ανατριχιαστικό.

Η ανακάλυψη των ακέφαλων σορών

Το καλοκαίρι του 2022, μια ομάδα Γερμανών και Σλοβάκων αρχαιολόγων ανακάλυψε τα λείψανα 38 ανθρώπων, οι οποίοι φαίνονταν να έχουν ταφεί πρόχειρα, ο ένας πάνω στον άλλον. Όλοι, όμως, είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό: έλειπαν τα κεφάλια τους.

Οι ανασκαφές που ακολούθησαν αποκάλυψαν συνολικά 78 άτομα. Από όλους τους σκελετούς που εντοπίστηκαν, μόνο ένα παιδί είχε διατηρήσει το κεφάλι του. Η ανακάλυψη προκάλεσε έντονο προβληματισμό στους ερευνητές, οι οποίοι προσπαθούν να κατανοήσουν τι ακριβώς συνέβη σε αυτή τη νεολιθική κοινότητα πριν από περίπου 7.000 χρόνια.

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