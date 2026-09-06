«Σχίστηκε το βουνό»: Το χωριό-φάντασμα της Θεσπρωτίας που ερήμωσε μετά από σεισμό

Τα σπίτια κατέρρευσαν από τον σεισμό και οι κάτοικοι του χωριού ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους και διασκορπίστηκαν στις γύρω περιοχές.

«Ήταν 7:30 το πρωί και άκουσα ένα βουητό. Είδα το σπίτι να ανοίγει στα δύο». Με αυτά τα λόγια περιγράφει πρώην κάτοικος του χωριού Πέστανη της Θεσπρωτίας τη στιγμή που ο εγκέλαδος χτύπησε την περιοχή. Ήταν Νοέμβριος του 1979 και δύο σεισμοί πάνω τον 5 Ρίχτερ με απόσταση 5 ημερών θα έκαναν το χωριό να ερημώσει.

Οι εφημερίδες της εποχής έγραφαν πως «το βουνό σχίστηκε» και «ράγισαν τα σπίτια», ενώ οι κάτοικοι των περιοχών εγκατέλειπαν τα σπίτια που άλλα γκρεμίστηκαν και άλλα κρίθηκαν ακατάλληλα για να τους στεγάσουν. Από τα 1600 σπίτια της Ηγουμενίτσας, τα 700 παρουσίασαν ρωγμές. Στην Πέστανη, σημερινή Κρυόβρυση 10 από τα 70 σπίτια του χωριού κατεδαφίστηκαν πλήρως από το πρώτο χτύπημα. 5 μέρες μετά ο δεύτερος σεισμός αποτέλειωσε το «έργο» του εγκέλαδου. Στην Πέστανη το ποσοστό των αστέγων έφτασε το 100%.

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