Υπέγραψαν ψηφιακή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν: Τι προβλέπει ο οδικός χάρτης (vid)

Ιράν και ΗΠΑ υπέγραψαν ηλεκτρονικά προσύμφωνο ειρήνης για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ηλεκτρονική υπογραφή μιας προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Η συμφωνία στοχεύει στον τερματισμό της μεταξύ τους πολεμικής σύγκρουσης, με την επίσημη τελετή να έχει προγραμματισει για την προσεχή Παρασκευή (19/6) στη Γενεύη. Το κείμενο συνυπέγραψαν ψηφιακά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

«Ένα πολύ ισχυρό έγγραφο»: Οι δηλώσεις Τραμπ και Βανς

Η ανακοίνωση έγινε από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της συνόδου της G7. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος, χαρακτηρίζοντας το προσύμφωνο «ένα πολύ ισχυρό έγγραφο» που επιθυμεί να δοθεί στη δημοσιότητα σύντομα.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας στο CNN, θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, διευκρινίζοντας ότι το μνημόνιο κατανόησης είναι σύντομο και γενικό: «Το μνημόνιο είναι περίπου μιάμιση σελίδα. Σε πολλά ζητήματα θα πρέπει να βρούμε λύσεις κατά τη φάση των τεχνικών διαπραγματεύσεων που ξεκινούν άμεσα».

Σύμφωνα με τον Βανς, οι βασικοί πυλώνες του κειμένου αφορούν τη δέσμευση του Ιράν για την περιφερειακή ειρήνη και τη διακοπή χρηματοδότησης οργανώσεων που η Ουάσινγκτον θεωρεί τρομοκρατικές και μια αυστηρά επαληθεύσιμη δέσμευση από την πλευρά της Τεχεράνης ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Τι προβλέπει ο οδικός χάρτης των 60 ημερών

Αν και το πλήρες κείμενο δεν έχει δημοσιοποιηθεί, οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την παράταση της εκεχειρίας για ακόμη 60 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν οι τεχνικές συνομιλίες για τη διαμόρφωση μιας οριστικής και βιώσιμης συμφωνίας.

Ωστόσο, καταγράφονται ήδη οι πρώτες γκρίζες ζώνες. Ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως και χωρίς καμία επιβάρυνση από την Παρασκευή (19/6), η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να διατηρήσει ορισμένα τέλη διέλευσης.

Επιπλέον, η αμερικανική πλευρά ξεκαθάρισε ότι η άρση των κυρώσεων και η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων θα γίνει σταδιακά και θα εξαρτηθεί απόλυτα από τη συμμόρφωση του Ιράν.

Η στάση του Ιράν: «Βήμα αποκλιμάκωσης, αλλά υπάρχει βαθιά δυσπιστία»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, επιβεβαίωσε την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία επετεύχθη μετά από επίπονες διαβουλεύσεις με τη μεσολάβηση του Κατάρ.

Παρά ταύτα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η «βαθιά δυσπιστία» απέναντι στις ΗΠΑ παραμένει και ότι το προσύμφωνο αποτελεί απλώς ένα πρώτο βήμα για τη μείωση της έντασης.

Αντίθετος αλλά προσεκτικός ο Νετανιάχου

Η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος παραδέχθηκε δημόσια: «Εγώ κι οΤραμπ δεν συμφωνούμε πάντα σε όλα».

Διαμήνυσε, ωστόσο, σε αυστηρό τόνο πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ανεξάρτητα με την πορεία της συμφωνίας και ξεκαθάρισε πως ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας στον Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο.

עם הסכם, בלי הסכם - כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני >> pic.twitter.com/P0k9WU20AK June 15, 2026

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