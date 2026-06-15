Η μυστηριώδης ασθένεια που βύθισε εκατομμύρια ανθρώπους στον ύπνο – Σκότωσε 500.000 και παραμένει ανεξήγητη

Η ληθαργική εγκεφαλίτιδα προκάλεσε εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους τον 20ό αιώνα και εξακολουθεί να προβληματίζει την επιστημονική κοινότητα. Τα συμπτώματα, τα μυστήρια και τα αναπάντητα ερωτήματα.

Η ληθαργική εγκεφαλίτιδα (Encephalitis lethargica ή «ασθένεια του ύπνου») αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια στην ιστορία της Ιατρικής. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την εμφάνισή της, οι επιστήμονες εξακολουθούν να αναζητούν σαφείς απαντήσεις για την προέλευση, τον τρόπο μετάδοσης και τους μηχανισμούς μιας ασθένειας που προκάλεσε τον θάνατο περίπου 500.000 ανθρώπων παγκοσμίως.

Η μυστηριώδης νόσος εμφανίστηκε μεταξύ 1917 και 1930, σε μια περίοδο που συνέπεσε χρονικά με την πανδημία της ισπανικής γρίπης. Αν και δεν είχε την ίδια έκταση ή θνησιμότητα, εξαπλώθηκε σε πολλές χώρες, αφήνοντας πίσω της χιλιάδες θύματα και ακόμη περισσότερα αναπάντητα ερωτήματα.

H «ασθένεια του ύπνου»

Γνωστή και ως «ασθένεια του ύπνου», η ληθαργική εγκεφαλίτιδα προκαλούσε ένα ευρύ φάσμα νευρολογικών διαταραχών. Ορισμένοι ασθενείς βυθίζονταν σε παρατεταμένες περιόδους υπνηλίας και ακινησίας, ενώ άλλοι παρουσίαζαν υπερκινητικότητα, ψυχικές διαταραχές ή σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές. Σε αρκετές περιπτώσεις, η νόσος οδηγούσε σε θάνατο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ σε άλλες άφηνε μόνιμες βλάβες που ταλαιπωρούσαν τους ασθενείς για χρόνια.

Η ασθένεια περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1917 από τον Αυστριακό νευρολόγο Constantin von Economo, ο οποίος παρατήρησε ότι τα περιστατικά δεν ακολουθούσαν κοινή κλινική πορεία. Η απρόβλεπτη εξέλιξή της δυσκόλεψε εξαρχής την κατανόηση της νόσου, καθώς τα συμπτώματα διέφεραν σημαντικά από ασθενή σε ασθενή.

Σύμφωνα με τις πρώτες επιστημονικές καταγραφές, οι πάσχοντες εμφάνιζαν αρχικά πονοκεφάλους, αίσθημα κόπωσης και γενική κακουχία. Στη συνέχεια, πολλοί οδηγούνταν σε μια κατάσταση έντονης υπνηλίας, η οποία συχνά συνοδευόταν από παραλήρημα. Η κατάσταση αυτή μπορούσε να διαρκέσει από λίγες ημέρες έως και αρκετούς μήνες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνυόταν μοιραία.

Παρά τις πολυάριθμες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, η ακριβής αιτία της ληθαργικής εγκεφαλίτιδας δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί θεωρίες που συνδέουν τη νόσο με ιογενείς λοιμώξεις, αυτοάνοσες αντιδράσεις ή επιπλοκές που σχετίζονταν με την πανδημία της γρίπης, χωρίς όμως να έχει προκύψει οριστική επιστημονική απόδειξη.

Η αβεβαιότητα αυτή διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, καθώς παραμένει άγνωστο αν μια παρόμοια επιδημία θα μπορούσε να επανεμφανιστεί στο μέλλον. Για τον λόγο αυτό, η ληθαργική εγκεφαλίτιδα εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις πιο αινιγματικές και ανεξήγητες ασθένειες που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.

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