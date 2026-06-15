ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης: Νέα σελίδα στη Μέση Ανατολή

Μια επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να έχουν προχωρήσει σε ένα νέο πλαίσιο συμφωνίας, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος ανέφερε ότι έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεννόησης που περιλαμβάνει άμεσες κινήσεις αποκλιμάκωσης, με αιχμή το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τη σταδιακή χαλάρωση του αμερικανικού καθεστώτος κυρώσεων.

Όπως μεταδίδεται μέσω νεότερων τηλεγραφημάτων του Reuters, το μνημόνιο φέρεται να υπεγράφη από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη εισέλθει στη φάση των επόμενων τεχνικών συζητήσεων.

Κομβικό σημείο το άνοιγμα του Ορμούζ

Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως, μέσω του οποίου διακινείται μεγάλο μέρος του πετρελαίου και του LNG.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, η κίνηση των πλοίων αναμένεται να αυξηθεί άμεσα, ήδη από τις επόμενες ώρες, καθώς το πλαίσιο προβλέπει άρση περιορισμών στη ναυσιπλοΐα. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για τις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς το Ορμούζ είχε εξελιχθεί σε βασικό σημείο έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, επηρεάζοντας τις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταφορικού κόστους.

Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι η οικονομική αποσυμπίεση προς το Ιράν δεν θα είναι άμεση. Η αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και η χαλάρωση των κυρώσεων θα συνδέονται με την πρόοδο της εφαρμογής των συμφωνηθέντων, σε ένα μοντέλο σταδιακής ανταπόδοσης που διατηρεί την πίεση προς την Τεχεράνη.

Τεχνικές συζητήσεις και επόμενα βήματα

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας αναμένεται να δημοσιοποιηθούν μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες, ενώ οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν μέσα στην εβδομάδα, με αντικείμενο την εφαρμογή των όρων, το καθεστώς κυρώσεων και τη λειτουργία της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.

Παρά την πολιτική υπογραφή, πολλά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, με τις δύο πλευρές να καλούνται να μετατρέψουν το αρχικό πλαίσιο σε εφαρμόσιμη συμφωνία.

Η είδηση έχει ήδη προκαλέσει θετική αντίδραση στις αγορές, λόγω της προοπτικής ομαλοποίησης των ροών ενέργειας. Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς η πλήρης επιστροφή στην κανονικότητα θα εξαρτηθεί από την πορεία των τεχνικών συνομιλιών και την τήρηση των δεσμεύσεων και από τις δύο πλευρές.

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