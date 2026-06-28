Αυτή είναι η πιο «πράσινη» πόλη του πλανήτη - Η καθημερινότητα μοιάζει με… διακοπές
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Το Βανκούβερ μοιάζει με πόλη που έχει καταφέρει κάτι σπάνιο: Να «χωρέσει» τη φύση μέσα στον αστικό της ιστό χωρίς να χάσει τον παλμό μίας σύγχρονης μητρόπολης. Ανάμεσα σε θάλασσα, βουνά και καταπράσινα πάρκα, η καθημερινότητα δεν ακολουθεί τον θόρυβο των μεγαλουπόλεων αλλά έναν ήρεμο τρόπο ζωής.
Δεν είναι τυχαίο που θεωρείται η πιο «πράσινη» πόλη του πλανήτη, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Reinders Corporation, που ειδικεύεται σε λύσεις για το κλίμα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Όσλο και τρίτη είναι η Στοκχόλμη της Σουηδίας.
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