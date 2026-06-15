Γυναίκα προειδοποίησε άγνωστη για «ύποπτο» άνδρα που τη βιντεοσκοπούσε - Τελικά ήταν ο σύζυγός της

Μια γυναίκα στο Μονακό δέχθηκε προειδοποίηση ότι κάποιος την κατέγραφε κρυφά, όμως η παρεξήγηση λύθηκε όταν αποκαλύφθηκε πως ήταν ο σύζυγός της.

Ένα βίντεο στο TikTok, που δημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό @yourdreamgirlfromheaven, δείχνει μια γυναίκα να ποζάρει για φωτογραφίες στο Μονακό, όταν μία παρέα κοριτσιών την πλησιάζει για να την προειδοποιήσει ότι κάποιος κοντά της φαινόταν να τη βιντεοσκοπεί.

Το βίντεο αναδημοσιεύθηκε αργότερα στην πλατφόρμα X

Στο TikTok, η @yourdreamgirlfromheaven ποζάρει σε έναν δρόμο του Μονακό, ενώ ένας άνδρας εκτός πλάνου τη βιντεοσκοπεί και τη φωτογραφίζει. Η @Itsms.jay εμφανίζεται στο κάδρο και την προειδοποιεί ότι κάποιος κοντά της φαίνεται να την καταγράφει.

Στη συνέχεια, οι δύο γυναίκες απευθύνονται στο άτομο που κρατά το κινητό τηλέφωνο και η @yourdreamgirlfromheaven εξηγεί ότι πρόκειται για τον σύζυγό της. Ένας σχολιαστής κάτω από την ανάρτηση στο X επαίνεσε την άμεση παρέμβαση των γυναικών.

«Γυναίκες που προσέχουν η μία την άλλη. Μου αρέσει πολύ αυτό. Οι άνδρες μπορούν και όντως γίνονται αρκετά ανατριχιαστικοί σε δημόσιους χώρους», έγραψε.

Ένας άλλος σχολιαστής στάθηκε περισσότερο στην επαγρύπνηση παρά στην κατηγορία, γράφοντας :«Σε περίπτωση που δεν το είχε αντιληφθεί. Υποθέτω ότι απλώς προσπαθούσαν να την προσέξουν και να τη βοηθήσουν να έχει επίγνωση του περιβάλλοντός της». Μετά την αρχική προειδοποίηση, οι γυναίκες χαλαρώνουν, χαμογελούν και γελούν για λίγο με την παρεξήγηση. Η TikToker @yourdreamgirlfromheaven δείχνει μάλιστα στην @Itsms.jay το δαχτυλίδι της, ώστε να μην υπάρχει καμία άλλη αμφιβολία.

Ένας ακόμη σχολιαστής απάντησε σε όσους επέκριναν τις γυναίκες, γράφοντας: «Οι ανόητοι στα σχόλια δεν καταλαβαίνουν ότι προσπαθούσαν να την προστατεύσουν, επειδή υπάρχουν πράγματι περίεργοι άνθρωποι που παραβιάζουν την ιδιωτικότητα των γυναικών και τις καταγράφουν χωρίς την άδειά τους». Ένας άλλος , ο οποίος δήλωσε ότι είναι άνδρας, συμφώνησε με αυτή την άποψη και έγραψε: «Χαίρομαι που το βλέπω αυτό. Γιατί, ως άνδρας, ξέρω πόσο τρομακτικά ανατριχιαστικοί μπορεί να είναι ορισμένοι τύποι. Είναι πάντα ωραίο να βλέπεις γυναίκες να προσέχουν η μία την άλλη».

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