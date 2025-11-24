Βρίσκεται στο Ντουμπάι, στον 50ό όροφο του ξενοδοχείου St. Regis, αιωρείται σε ύψος 200 μέτρων και προσφέρει μια ποικιλία ανεπανάληπτων εμπειριών.

Η Aura Skypool δεν είναι απλώς ένα ακόμα rooftop, αλλά μια πισίνα υπερχείλισης που αγκαλιάζει κυκλικά τον 50ό όροφο, 200 μέτρα πάνω από την Palm Jumeirah, και σε βάζει να κάνεις βουτιές με την πόλη του Ντουμπάι να απλώνεται -χωρίς να μπορεί να κρατήσει τίποτα κρυφό- κάτω από τα μάτια σου..

Σε μια πόλη που διαθέτει ήδη το Burj Khalifa, την Ain Dubai και την ψηλότερη κλασική πίσινα υπερχείλισης στον κόσμο στο Address Beach Resort, η Aura δεν πάει να κλέψει τίτλους. Είναι η ψηλότερη πισίνα 360 μοιρών στον πλανήτη, ένα υδάτινο πάρκο τσέπης που συνδυάζει παραλία, μπαρ και παρατηρητήριο σε ένα.

Μια νησίδα στον ουρανό

Το deck της απλώνεται σε περίπου 750 τετραγωνικά και είναι στημένο λες και κάποιος πήρε ένα beach club, το μίκρυνε και το ανέβασε στον ουρανό. Ξαπλώστρες γύρω από το νερό, φυτά, γυάλινα στεγανά και η αίσθηση ότι το νερό χύνεται κατευθείαν στην πόλη. Στο εσωτερικό, ένα lounge μπαρ φιλοξενεί brunch, κοκτέιλ και events για όσους θέλουν να κλείσουν «τον 50ό» μόνο για την παρέα τους.

Η φάση δεν είναι «πάω για μια βουτιά ό,τι ώρα να ’ναι». Η Aura δουλεύει με συγκεκριμένες ζώνες: Sunrise (06:00–09:00) για να δεις τον ήλιο να ανεβαίνει πάνω από την πόλη, πρωινό 10:00–14:00 για χαλαρές βουτιές, απογευματινό 15:00–19:00 και βραδινό 20:00–23:00, όταν οι ουρανοξύστες ανάβουν τα φώτα τους και η πισίνα γίνεται ο καθρέφτης τους. Για τους φανατικούς θαμώνες υπάρχει και η επιλογή full day 10:00–19:00, οπού εκεί κυριολεκτικά «μετακομίζεις» στον 50ό όροφο.

Πόσο κοστίζει να κολυμπάς πάνω από την πόλη

Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τη ζώνη και –κυρίως– με το τι βλέπεις από τη ξαπλώστρα σου. Ένα πρωινό πακέτο μπορεί να ξεκινά γύρω στα 60–70 ευρώ, ενώ οι πιο «instagramικές» θέσεις προς την πόλη, σε απογευματινά και βραδινά slots, ανεβάζουν το κόστος κοντά στα 230–240 ευρώ για όλη την ημέρα. Η τιμή περιλαμβάνει είσοδο και χρήση της πισίνας, ενώ φαγητό και ποτά χρεώνονται ξεχωριστά.

Η Aura δεν είναι απλώς άλλη μια υπερβολή του Ντουμπάι. Από εδώ μπορείς να «τσεκάρεις» Palm Jumeirah, Dubai Marina, Ain Dubai, Burj Al Arab και, σε μέρα με καθαρό ορίζοντα, μπορείς να δεις μέχρι και το Burj Khalifa. Pool day και city tour, δύο σε ένα.

Το Ντουμπάι παίζει εδώ και καιρό το χαρτί «δεν είμαι μια απλή στάση, είμαι Ο προορισμός» και η Aura Skypool το αποδεικνύει. Είναι ακριβή και φτιαγμένη για φωτογραφίες και stories, αλλά αν θες να καταλάβεις πώς φαντάζεται η πόλη τον τουρισμό του αύριο, αρκεί να σταθείς στην άκρη της infinity pool και να κοιτάξεις κάτω την τεχνητή Παλάμη. Εκεί, ανάμεσα σε γυαλί, νερό και τσιμέντο, «κολυμπά» το Ντουμπάι του μέλλοντος.

