Το μεγαλύτερο «fixer-upper» της Βρετανίας: Σπίτι που είχε γεμίσει με αφρό για να μην καταρρεύσει μεταμορφώθηκε μετά από ανακαίνιση 578.000 ευρώ

Σπίτι που κινδύνευε να καταρρεύσει και το είχαν γεμίσει αφρό για στήριξη μετατράπηκε σε τέσσερα σύγχρονα διαμερίσματα μετά από επένδυση 578.000 ευρώ

Ένα ετοιμόρροπο σπίτι, με κίτρινο αφρό να κρέμεται από τα ταβάνια σαν σταλακτίτες, δεν είναι το είδος του ακινήτου που θα περίμενε κανείς να προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός νεαρού ζευγαριού. Ο Στιούαρτ Θόρνερ, από το Σρόπσαϊρ της Αγγλίας, δήλωσε ότι όταν μίλησε στη σύζυγό του, Κέιτι, για την αγορά του ακινήτου, εκείνη δεν αντέδρασε ενθαρρυντικά, αρχικά.

Ωστόσο, σύντομα πείστηκε και, μέσα σε μόλις οκτώ μήνες, το κτίριο μεταμορφώθηκε πλήρως. Σήμερα στεγάζει τέσσερα σύγχρονα και καλαίσθητα διαμερίσματα, τα οποία ενοικιάζονται σε επισκέπτες από ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και το εξωτερικό.

Η πρότερη κατάσταση του κτηρίου

Μιλώντας στη Daily Mail, ο 37χρονος παραδέχθηκε ότι το κτίριο χρειαζόταν εκτεταμένες εργασίες όταν κρίθηκε ακατάλληλο από το δημοτικό συμβούλιο του Σρόπσαϊρ το 2021. Οι παλιές φωτογραφίες αποκαλύπτουν το μέγεθος των προβλημάτων. Σε μία από αυτές, ολόκληρη η καμάρα και η είσοδος του σπιτιού είχαν γεμίσει με ανοιχτοκίτρινο αφρό. Σε άλλες, φαίνονται εκτεθειμένα τούβλα και κομμάτια σοβά που παρέμεναν κολλημένα στους τοίχους.

Το γωνιακό κτίριο στην οδό St Michael's εκκενώθηκε τον Ιούνιο του 2021, όταν εκφράστηκαν σοβαρές ανησυχίες για τη στατική του επάρκεια. Τότε οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν ότι θα μπορούσε να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή, επισημαίνοντας πως η κατεδάφιση ίσως ήταν η μοναδική λύση.

Για να αποτραπεί η κατάρρευση, το δημοτικό συμβούλιο γέμισε το εσωτερικό του κτιρίου με ειδικό αφρό, δημιουργώντας μια δομή τύπου κηρήθρας που θα κατένειμε το βάρος και θα ενίσχυε προσωρινά τη σταθερότητά του .Παρά την κατάσταση του ακινήτου, ο Στιούαρτ και η 36χρονη Κέιτι διέκριναν προοπτικές. Το κτίριο, που χρονολογείται από το 1850, θεωρείται ιστορικό σημείο της περιοχής, ενώ η χαρακτηριστική εξωτερική καμάρα του είχε χρησιμοποιηθεί και στα γυρίσματα της ταινίας A Christmas Carol το 1984.

Η μετατροπή του σε τέσσερα ξεχωριστά διαμερίσματα

Σήμερα το ακίνητο έχει μετατραπεί σε τέσσερα ανεξάρτητα διαμερίσματα: ένα στο ισόγειο και το υπόγειο, ένα στον πρώτο όροφο και δύο στον δεύτερο. Τα καταλύματα μπορούν να φιλοξενήσουν από τέσσερις έως έξι επισκέπτες. «Πιστεύαμε ότι ήταν μια ευκαιρία. Μου αρέσει να βρίσκω προκλήσεις και προβλήματα και να αναζητώ λύσεις», δήλωσε ο Στιούαρτ Θόρνερ.«Πρέπει πραγματικά να απολαμβάνεις κάτι τέτοιο, γιατί υπήρχαν στιγμές που κοιτούσαμε χώρους, όπως το υπόγειο, και το έργο έμοιαζε αρκετά τρομακτικό. Πολλοί μάς είπαν ότι ήμασταν πολύ τολμηροί που το αναλάβαμε και υπήρξαν φορές που πραγματικά μας προβλημάτισε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργασίες διήρκεσαν περίπου οκτώ μήνες από τη στιγμή που ξεκίνησε η πλήρης αποξήλωση των παλιών κατασκευών. Το συνολικό κόστος της ανακαίνισης ανήλθε περίπου στις 500.000 λίρες και το έργο ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του περασμένου έτους. Σήμερα το ακίνητο αποφέρει σταθερό εισόδημα, καθώς λειτουργεί ως συγκρότημα τεσσάρων διαμερισμάτων τύπου Airbnb.

Το ζευγάρι διατηρεί τη δική του επιχείρηση εσωτερικής διακόσμησης και κατασκευών στο Σρούσμπερι με την επωνυμία Summer House. Ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους το 2014 με έναν εκθεσιακό χώρο στο Τέλφορντ, αρχικά εξειδικευμένο σε μπάνια, πριν επεκταθούν σε κουζίνες και υπνοδωμάτια.Σήμερα η εταιρεία απασχολεί περισσότερα από 30 άτομα, ενώ περίπου 15 εργαζόμενοι συμμετείχαν στην ανακαίνιση του αποκαλούμενου πλέον «Foam House».

Το «Foam House»

Το ακίνητο, το οποίο βραβεύτηκε το 2025 με το βραβείο «Transformation of the Year», δεν θυμίζει σε τίποτα την προηγούμενη κατάστασή του.Το εσωτερικό του έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει μια ήρεμη και χαλαρωτική ατμόσφαιρα, με απαλές αποχρώσεις και μινιμαλιστική αισθητική. Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις ξεχωρίζει εκείνη του διαδρόμου, ο οποίος από ένας χώρος γεμάτος μπάζα και φθαρμένους σοβάδες μετατράπηκε σε ένα κομψό σημείο με σύγχρονα φωτιστικά και ασπρόμαυρο δάπεδο σε μοτίβο σκακιέρας.

Η Κέιτι Θόρνερ δήλωσε: «Όταν το είδαμε για πρώτη φορά, είπα στον Στιούαρτ “αποκλείεται”. Εκεί που οι άλλοι έβλεπαν ένα πρόβλημα, εκείνος έβλεπε δυνατότητες. Σήμερα, η είσοδος και η σκάλα που κάποτε ήταν θαμμένες κάτω από τόνους αφρού έχουν αποκατασταθεί προσεκτικά στο πλαίσιο μιας πλήρους ανακατασκευής. Αυτό που κάποτε ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ακίνητα του Σρούσμπερι φιλοξενεί πλέον τέσσερα πλήρως ανακαινισμένα τουριστικά διαμερίσματα, υποδεχόμενο επισκέπτες από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο.Είναι η απόδειξη ότι μερικές φορές τα μεγαλύτερα ρίσκα οδηγούν στις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις».

Στην είσοδο του κτιρίου έχει τοποθετηθεί πλέον μια χρυσή πινακίδα με την ονομασία «Foam House», η μοναδική υπενθύμιση ότι το κομψό αυτό συγκρότημα σύγχρονων διαμερισμάτων ήταν κάποτε ένα εγκαταλελειμμένο και ετοιμόρροπο κτίριο που θεωρούνταν αδύνατο να σωθεί.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ