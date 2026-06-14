Στον «αέρα» η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν μετά την επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο (vid)

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
Στον «αέρα» η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν μετά την επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο (vid)
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Η επικείμενη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ βρίσκεται στον «αέρα», καθώς η ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό κατά της Χεζμπολάχ εξόργισε την Τεχεράνη.

Κινδυνεύει ξανά η συμφωνία του Ιράν με τις ΗΠΑ μετά την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό με στόχο υψηλόβαθμο στέλεχος, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι είναι ακόμη και ζήτημα ωρών να υπογραφεί η συμφωνία... έστω και ηλεκτρονικά.

Η Τεχεράνη επιχειρεί να κρατήσει ψηλά το ζήτημα του Λιβάνου, διαμηνύοντας ότι δεν θα τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιδιώκει επειγόντως συνάντηση με τον Τραμπ μετά την επιστροφή του τελευταίου από τη σύνοδο της G7 στη Γαλλία.

Αντιδράσεις από το Ιράν που κατηγορούν τις ΗΠΑ για την επίθεση του Ισραήλ

Ο Ιρανός επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, τόνισε ότι οι Ισραηλινοί «δεν θα καταφέρουν ποτέ να καταρρίψουν κανέναν από τους πυλώνες της αντίστασης». Πρόσθεσε ότι οι αγώνες του Λιβάνου και η διπλωματία του Ιράν εγγυώνται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

 

Παράλληλα, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι η επίθεση έδειξε πως οι ΗΠΑ είτε στερούνται τη θέληση είτε την ικανότητα να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της τρέχουσας πορείας θα είναι αδύνατη αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις.

Λόγω των συνθηκών, το Ιράν ανέστειλε τις πτήσεις στα δυτικά αεροδρόμια της χώρας, εντείνοντας τους φόβους για πιθανή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια» και «σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», καθιστώντας την Ουάσινγκτον άμεσα υπεύθυνη για τις συνέπειες.

Η επίθεση στη Βηρυτό και ο θάνατος του Ντακντούκ

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού (Νταχίγια), ως αντίδραση στα πυρά της οργάνωσης.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιέχιελ Λάιτερ, επιβεβαίωσε ότι από την επίθεση σκοτώθηκε ο Αλί Μούσα Ντακντούκ, ανώτερος διοικητής της Χεζμπολάχ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για επίθεση κατά αμερικανικών στρατευμάτων το 2007.

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