Στον «αέρα» η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν μετά την επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο (vid)

Η επικείμενη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ βρίσκεται στον «αέρα», καθώς η ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό κατά της Χεζμπολάχ εξόργισε την Τεχεράνη.

Κινδυνεύει ξανά η συμφωνία του Ιράν με τις ΗΠΑ μετά την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό με στόχο υψηλόβαθμο στέλεχος, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι είναι ακόμη και ζήτημα ωρών να υπογραφεί η συμφωνία... έστω και ηλεκτρονικά.

Η Τεχεράνη επιχειρεί να κρατήσει ψηλά το ζήτημα του Λιβάνου, διαμηνύοντας ότι δεν θα τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιδιώκει επειγόντως συνάντηση με τον Τραμπ μετά την επιστροφή του τελευταίου από τη σύνοδο της G7 στη Γαλλία.

#Breaking

Iranian Foreign Ministry:

📌We hold Washington directly responsible for Israel's violation of the ceasefire in #Lebanon.

📌The aggression against the southern suburbs is a grave violation of the ceasefire agreement between Tehran and Washington.#IRAN | #USA… pic.twitter.com/gsALaAGtLI — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 14, 2026

Αντιδράσεις από το Ιράν που κατηγορούν τις ΗΠΑ για την επίθεση του Ισραήλ

Ο Ιρανός επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, τόνισε ότι οι Ισραηλινοί «δεν θα καταφέρουν ποτέ να καταρρίψουν κανέναν από τους πυλώνες της αντίστασης». Πρόσθεσε ότι οι αγώνες του Λιβάνου και η διπλωματία του Ιράν εγγυώνται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Παράλληλα, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι η επίθεση έδειξε πως οι ΗΠΑ είτε στερούνται τη θέληση είτε την ικανότητα να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της τρέχουσας πορείας θα είναι αδύνατη αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις.

Israel targeted a building in Beirut’s southern suburbs following the Israeli attack.



Israeli forces have targeted a Hezbollah communications system in southern suburbs of Beirut. pic.twitter.com/ydJr1U0LMG June 14, 2026

Λόγω των συνθηκών, το Ιράν ανέστειλε τις πτήσεις στα δυτικά αεροδρόμια της χώρας, εντείνοντας τους φόβους για πιθανή επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση ως «τρομοκρατική ενέργεια» και «σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», καθιστώντας την Ουάσινγκτον άμεσα υπεύθυνη για τις συνέπειες.

Η επίθεση στη Βηρυτό και ο θάνατος του Ντακντούκ

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού (Νταχίγια), ως αντίδραση στα πυρά της οργάνωσης.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιέχιελ Λάιτερ, επιβεβαίωσε ότι από την επίθεση σκοτώθηκε ο Αλί Μούσα Ντακντούκ, ανώτερος διοικητής της Χεζμπολάχ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για επίθεση κατά αμερικανικών στρατευμάτων το 2007.

This is Ali Moussa Dakdouk, a senior Hezbollah commander.



- He is personally responsible for a terror attack in 2007 targeting U.S. troops.



- He was imprisoned by the U.S. and had a bounty of $5M on his head.



- He also managed the “Golan Portfolio” - Hezbollah’s plan to… pic.twitter.com/FR63USyHjz — Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) June 14, 2026

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