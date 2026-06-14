Βιοδιασπώμενος αισθητήρας ανιχνεύει φυτοφάρμακα στα φυτά μέσω Bluetooth

Επιστήμονες του USP ανέπτυξαν έναν φθηνό, βιοδιασπώμενο αισθητήρα που εντοπίζει φυτοφάρμακα απευθείας στα φυτά σε λίγα λεπτά και κοστίζει μόλις 0.077 δολάρια.

Βιοδιασπώμενος αισθητήρας που αναπτύχθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Σάο Πάουλο χρησιμοποιεί οξική κυτταρίνη, μελάνι άνθρακα και ανάγνωση μέσω Bluetooth για να αναγνωρίζει φυτοφάρμακα απευθείας στην επιφάνεια των φυτών.

Η ανάλυση ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά, με κόστος μόλις 0,077 δολάρια ανά μονάδα, φέρνοντας τη χαμηλού κόστους παρακολούθηση πιο κοντά στα χωράφια της Βραζιλίας.

Μέτρηση φυτοφαρμάκων απευθείας στο φυτό

Η συσκευή εκτυπώνεται με μεταξοτυπία πάνω σε διαφανή και εύκαμπτα βιοπλαστικά. Λόγω του μικρού μεγέθους και της ελαστικότητάς του, ο αισθητήρας μπορεί να τοποθετηθεί σε φύλλα, φλοιούς και μίσχους, επιτρέποντας την παρακολούθηση δεικτών και ασθενειών χωρίς να καταστρέφεται το δείγμα.

Ο αισθητήρας κατασκευάστηκε από οξική κυτταρίνη, ένα εύκαμπτο υλικό φυτικής προέλευσης από γεωργικά υπολείμματα. Το υλικό προσφέρει βιοσυμβατότητα, θερμική σταθερότητα, χαμηλή τοξικότητα και βιοδιασπασιμότητα.

Σε αντίθεση με τους πλαστικούς αισθητήρες από πετρέλαιο, προσκολλάται εύκολα σε πολύπλοκες φυτικές επιφάνειες. Κάθε συσκευή συνδυάζει δύο αισθητήριες μονάδες και ανιχνεύει τρεις κατηγορίες φυτοφαρμάκων: diquat, carbendazim και diphenylamine.

Αποτελέσματα σε λιγότερο από 4 λεπτά και στο κινητό μέσω Bluetooth

Η αναγνώριση γίνεται στην επιφάνεια του φυτού με τη βοήθεια μιας σταγόνας νερού, η οποία παρέχει την απαραίτητη αγωγιμότητα για την ηλεκτρική και χημική ανάγνωση. Η πλατφόρμα είναι ενσωματωμένη με έναν φορητό ασύρματο ποτενσιοστάτη και το αποτέλεσμα εμφανίζεται στο κινητό τηλέφωνο μέσω Bluetooth. Η πλήρης ανάλυση διαρκεί 3 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα.

Στις δοκιμές, ψεκάστηκε διάλυμα φυτοφαρμάκων σε μήλα και πιπεριές και ο αισθητήρας τοποθετήθηκε πάνω τους μετά από πέντε ώρες. Ο νέος αισθητήρας προσαρμόζεται στο σχήμα της επιφάνειας, ενώ το μελάνι άνθρακα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μέσω ελεγχόμενης καύσης για την παραγωγή νέων συσκευών.

Εκτός από την αγροτική χρήση, οι αισθητήρες δοκιμάστηκαν με επιτυχία σε ανθρώπινο σάλιο και νερό βρύσης, ενώ μπορούν να μετρήσουν συστατικά στα ούρα και τον ιδρώτα. Η αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει ήδη κατατεθεί.

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