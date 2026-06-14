Τα 9 πιο πολύτιμα αντικείμενα στην ιστορία που κλάπηκαν και δεν έχουν ακόμη βρεθεί (vid)

Αυτή είναι μία λίστα με 9 ιστορικά κειμήλια και αριστουργήματα της τέχνης που κλάπηκαν στο παρελθόν και η τύχη τους αγνοείται.

Από θρυλικά σπαθιά μέχρι έργα τέχνης με ανυπολόγιστη αξία. Μια συλλογή από 9 αντικείμενα που κλάπηκαν στην εποχή τους και ακόμα αγνοείται η τοποθεσία και η τύχη τους.

Τα 9 αντικείμενα πολύτιμης αξίας που κλάπηκαν και ακόμα αγνοούνται

Το σπαθί Masamune

Το σπαθί Honjo Masamune εξαφανίστηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν παραδόθηκε σε έναν Αμερικανό αξιωματικό. Αν και πιστευόταν ότι είχε βγει από την Ιαπωνία, τώρα υπάρχουν εικασίες ότι θα μπορούσε να βρίσκεται στη χώρα, κρυμμένο σε ιερά ή στη μαύρη αγορά.

Η ληστεία της Brink's-Mat

Η ληστεία της Brink's-Mat ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ριφιφί στη βρετανική ιστορία, με περισσότερους από 3 τόνους χρυσού (περίπου 6.800 ράβδους αξίας σχεδόν 26 εκατομμυρίων λιρών), καθώς και διαμάντια και μετρητά να κάνουν φτερά. Συνέβη στις 26 Νοεμβρίου 1983 στην αποθήκη ασφαλείας της Brink's-Mat κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

Συμμορία έξι ένοπλων ληστών, με τη βοήθεια ενός εσωτερικού φύλακα ασφαλείας, εισέβαλε στην αποθήκη νωρίς το πρωί. Οι ληστές ακινητοποίησαν τους φύλακες, τους περιέλουσαν με βενζίνη και απείλησαν να τους βάλουν φωτιά για να τους αναγκάσουν να αποκαλύψουν τον συνδυασμό του χρηματοκιβωτίου. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησαν ένα περονοφόρο ανυψωτικό για να φορτώσουν τον χρυσό και τα άλλα πολύτιμα αντικείμενα στο φορτηγάκι διαφυγής τους.

Το βιολί της Erica Morini

Η κλοπή του διάσημου βιολιού Stradivarius «Davidoff-Morini» του 1727 που ανήκε στη σολίστ Erica Morini συνέβη τον Οκτώβριο του 1995 στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη. Επρόκειτο για βιολί, η αξία του οποίου εκτιμούνταν σε περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή.

Αναφέρθηκε πως αφαιρέθηκε από την ντουλάπα όπου το φύλαγε η Morini, από κάποιον που είχε το κλειδί. Αυτό υποδηλώνει μια σύνδεση με κάποιο κοντινό ή γνωστό πρόσωπο.

Pigeon aux petits pois - Picasso

Το έργο του Ισπανού καλλιτέχνη κλάπηκε από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού μαζί με άλλα τέσσερα έργα, σε μια ληστεία που πιστεύεται ότι ήταν σχολαστικά σχεδιασμένη. Η κλοπή του «Le pigeon aux petits pois» παραμένει ανεξιχνίαστη και η αξία του εκτιμάται σε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ.

Las amapolas - Van Gogh

Ο πίνακας του Βαν Γκογκ, «Las amapolas» (Οι παπαρούνες), κλάπηκε δύο φορές από το Μουσείο Mohamed Mahmoud Khalil στο Κάιρο. Η πρώτη ήταν το 1978 (και ανακτήθηκε) και η δεύτερη το 2010 και η τρέχουσα τοποθεσία του παραμένει άγνωστη. Η κλοπή του 2010 διευκολύνθηκε από αποτυχίες ασφαλείας στο μουσείο, οι οποίες περιλάμβαναν κάμερες και συναγερμούς που δεν λειτουργούσαν.

Vista de Auvers-sur-Oise - Paul Cézanne

Το έργο του καλλιτέχνη που γεννήθηκε στην Εξ-αν-Προβάνς, μια πανεπιστημιακή πόλη στην περιοχή Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή στον νότο της Γαλλίας, κλάπηκε από το Μουσείο Ashmolean της Οξφόρδης τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου του έτους 2000. Η κλοπή συνέβη λίγο μετά την είσοδο στη νέα χιλιετία και μέχρι σήμερα η τοποθεσία του έργου είναι άγνωστη.

La mujer del abanico - Modigliani

Η κλοπή του πίνακα «La mujer del abanico» (Η γυναίκα με τη βεντάλια) του Αμεντέο Μοντιλιάνι ήταν μία από τις πιο σημαντικές κλοπές τέχνης στην πρόσφατη ιστορία. Ένας μοναχικός ληστής έσπασε ένα λουκέτο και ένα παράθυρο για να αποκτήσει πρόσβαση στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού.

Η κλοπή δεν αφορούσε μόνο το έργο του Μοντιλιάνι. Συνολικά, αφαιρέθηκαν πέντε αριστουργήματα μεγάλης αξίας, η οποία αρχικά εκτιμήθηκε έως και 500 εκατομμύρια ευρώ, αν και το μετέπειτα επίσημο νούμερο ορίστηκε σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Κανένας από τους πέντε πίνακες δεν έχει ανακτηθεί.

Το κολιέ της Patiala

Παραγγελία του Μαχαραγιά της Patiala στον οίκο Cartier το 1928, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το 1948. Αν και μέρη του κολιέ βρέθηκαν στο Λονδίνο το 1998, το κύριο διαμάντι και άλλοι πολύτιμοι λίθοι παραμένουν χαμένοι.

Τα αυτοκρατορικά αυγά Fabergé

Αρκετά από τα πολυτελή αυγά που δημιουργήθηκαν για τη ρωσική αυτοκρατορική οικογένεια χάθηκαν κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Αν και ορισμένα έχουν επανεμφανιστεί, άλλα, όπως το «Αυγό με χερουβείμ και άρμα», παραμένουν εξαφανισμένα.

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