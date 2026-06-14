Καιρός: Τέλος η σύντομη αστάθεια - Έρχεται νέο κύμα ζέστης με θερμοκρασίες έως 35 βαθμούς

Η κακοκαιρία αποχωρεί και το καλοκαιρινό σκηνικό επιστρέφει. Άνοδος της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 35 βαθμούς.

Συνθήκες καλοκαιρίας επανέρχονται σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα μετά το σύντομο διάστημα αστάθειας που επηρέασε αρκετές περιοχές το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι βροχές περιορίζονται σημαντικά και η θερμοκρασία ακολουθεί ανοδική πορεία, επαναφέροντας το καλοκαιρινό σκηνικό.

Για σήμερα, Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται πρόσκαιρη ανάπτυξη νεφώσεων κυρίως σε ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου, της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως και 7 μποφόρ κατά τόπους, ενώ στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο θα είναι ασθενέστεροι, μεταβλητών διευθύνσεων.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει ήδη μικρή άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 31 έως 32 βαθμούς.

Άνοδος της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με περαιτέρω βελτίωση των καιρικών συνθηκών. Τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος, με λίγες μόνο νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 30 και 32 βαθμών, ενώ σε ηπειρωτικές περιοχές θα φτάσει τοπικά τους 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές μπόρες στα ορεινά, αλλά το καλοκαίρι κυριαρχεί

Την Τρίτη και την Τετάρτη θα διατηρηθεί το καλοκαιρινό μοτίβο, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και μόνο τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Σε ορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, χωρίς όμως να επηρεάζεται σημαντικά η γενική εικόνα του καιρού.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι κυρίως στο Αιγαίο, όπου κατά τόπους θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως το τέλος της εβδομάδας

Η τάση για τις επόμενες ημέρες δείχνει διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών και περιορισμένη αστάθεια κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τοπικές μόνο νεφώσεις το απόγευμα και πιθανότητα σύντομων βροχών σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές, διατηρώντας το σκηνικό ενός τυπικού καλοκαιρινού Ιουνίου, μετά το σύντομο πέρασμα της αστάθειας των προηγούμενων ημερών.

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