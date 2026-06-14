Επανάσταση ή απάτη: Κινεζική εταιρεία ισχυρίζεται πως έφτιαξε μεταφραστή κατοικίδιων με 95% ακρίβεια

Κινεζική startup ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός μεταφραστή που μπορεί να ερμηνεύσει ήχους σκύλων και γατών με ακρίβεια που αγγίζει το 95%.

Ενώ οι περισσότερες εμπορικές εφαρμογές του είδους δημιουργούνται κυρίως για ψυχαγωγικούς λόγους, η τεχνολογική startup Meng Xiaoyi ισχυρίζεται πως η νέα της συσκευή είναι απολύτως πραγματική δημιουργούμενη με τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με την εταιρεία, όσο το κατοικίδιο φορά τη συσκευή στον λαιμό του, ο μεταφραστής μπορεί να αναγνωρίσει τους ήχους, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορική του γλώσσα.

Παρόλο τις αντιδράσεις έχουν φύγει ήδη πάνω από 10.000 κομμάτια

Η εταιρεία ξεκίνησε τις προπαραγγελίες και ανακοίνωσε ότι ήδη περισσότεροι από 10.000 ιδιοκτήτες έχουν δεσμεύσει τη συσκευή, η οποία κοστίζει περίπου 118 δολάρια. Ωστόσο, το προϊόν έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες να το χαρακτηρίζουν ως «τεστ ανθρώπινης ευφυΐας» παρά ως έναν έγκυρο μεταφραστή.

Εκ των βασικών σημείων της κριτικής στο διαδίκτυο είναι πως οι εντυπωσιακοί ισχυρισμοί της εταιρείας δεν υποστηρίζονται από πραγματικά δεδομένα. Εκτός από ορισμένα χαριτωμένα βίντεο όπου νιαουρίσματα και γαβγίσματα μεταφράζονται σε ανθρώπινη ομιλία μέσω πολύχρωμων φυσαλίδων, η Meng Xiaoyi δεν έχει δημοσιεύσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για το ποσοστό ακρίβειας της συσκευής.

Επιφυλακτικοί οι ειδικοί για την αξιοπιστία της συσκευής

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο μεταφραστής AI βασίστηκε στην τεχνολογία μεγάλων γλωσσικών μοντέλων της Alibaba Cloud. Υποστηρίζεται ότι το σύστημα έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια δεδομένα φωνητικών αποτυπωμάτων από τη συμπεριφορά και τη γλώσσα των ζώων, γεγονός που του επιτρέπει να κάνει την ταυτοποίηση. Παρά ταύτα, η startup δεν έχει παρουσιάσει καμία επίσημη δοκιμή ή μελέτη.

Η δυσπιστία των κριτικών εντάθηκε όταν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι η Meng Xiaoyi ιδρύθηκε μόλις τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Αν και η εταιρεία κατάφερε να εξασφαλίσει γρήγορα χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, η οικονομική στήριξη δεν αποτελεί εγγύηση για την αποτελεσματικότητα της συσκευής.

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