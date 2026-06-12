Μια νέα τάση στο TikTok έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα social media, καταγράφοντας άνδρες που αρνούνται να παραγγείλουν κάτι από καφέ, ενώ οι σύντροφοί τους το κάνουν.

Το νέο trend έχει χωρίσει τους χρήστες των social media σε δύο στρατόπεδα, αποτυπώνοντας μια κλασική σκηνή από την καθημερινότητα πολλών ζευγαριών. Όταν μια γυναίκα θέλει να πάρει κάτι να φάει σε ένα καφέ και ο σύντροφός της δηλώνει κοφτά ότι δεν πεινάει. Μια συλλογή από τέτοια βίντεο που κυκλοφορεί στο X δείχνει τις κοπέλες να αντιδρούν με εμφανή έκπληξη, αμηχανία ή και εκνευρισμό.

Τα συγκεκριμένα κλιπ άρχισαν να γίνονται viral στις αρχές Ιουνίου, με χιλιάδες άτομα να σχολιάζουν πως αναγνωρίζουν απόλυτα αυτή τη δυναμική στη δική τους ζωή. «Είναι η μεγαλύτερη μορφή προδοσίας ,πώς διανοείσαι να μην πάρεις τίποτα;» έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, δίνοντας τον τόνο.

Letting my girlfriend go first and then saying I don't want anything pic.twitter.com/v6wzK2cztE June 8, 2026

Ένας άλλος χρήστης, ο Κόντι Σκοτ, περιέγραψε με χιούμορ τι συμβαίνει στον δικό του γάμο: «Η γυναίκα μου συχνά δεν παίρνει σνακ όταν παίρνω εγώ. Αν όμως πάρει εκείνη κάτι, τότε είναι υποχρεωτικό να πάρω κι εγώ! Το καλύτερο είναι ότι, όταν τη ρωτάω γιατί το κάνει, ούτε η ίδια ξέρει να μου απαντήσει. Μου φαίνεται πολύ αστείο».

Τι λέει η επιστήμη για το μοίρασμα του φαγητού

Πίσω από αυτή την απλή καθημερινή συνήθεια κρύβεται η ψυχολογία, καθώς το φαγητό λειτουργεί ως δείκτης σύνδεσης.Σύμφωνα με επιστημονική ανασκόπηση του 2023, το να μην μοιράζεσαι ένα γεύμα με τον άνθρωπό σου μπορεί να σου δημιουργήσει ένα ασυνείδητο αίσθημα απομόνωσης ή δυσφορίας, ειδικά όταν οι επιθυμίες σας εκείνη τη στιγμή διαφέρουν.

Παράλληλα, σχετική μελέτη δείχνει ότι το να μοιράζεσαι το φαγητό σου ή να δοκιμάζεις από το πιάτο του άλλου αποτελεί, για τα περισσότερα ζευγάρια, μια ξεκάθαρη κίνηση οικειότητας.

Άλλες έρευνες μάλιστα υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι τείνουν να «αντιγράφουν» τις διατροφικές συνήθειες του συντρόφου τους εκείνη την ώρα, θέλοντας έτσι να ενισχύσουν τον δεσμό τους. Όταν, λοιπόν, αυτή η αυθόρμητη αντιγραφή δεν συμβαίνει, γεννιέται μια ανεπαίσθητη αίσθηση αποσύνδεσης, χωρίς κανείς από τους δύο να καταλαβαίνει το γιατί.

Οι αντίθετες φωνές και το «τρολάρισμα»

Φυσικά, δεν είδαν όλοι το θέμα τόσο σοβαρά. Πολλοί χρήστες απόρησαν με τις αντιδράσεις των γυναικών στα βίντεο. «Έχω εγώ το πρόβλημα; Γιατί ειλικρινά δεν θα με ένοιαζε καθόλου αν ο φίλος μου δεν ήθελε να φάει κάτι», αναρωτήθηκε μια κοπέλα. «Μισώ να με πιέζουν να φάω όταν δεν θέλω, οπότε δεν το κάνω ούτε εγώ στον άλλον», συμφώνησε μια άλλη, ενώ ένας τρίτος σχολίασε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί παρεξηγούνται όταν απλώς δεν θέλουμε να φάμε ό,τι τρώνε».

Από τη συζήτηση δεν έλειψαν και τα χιουμοριστικά σχόλια. «Ο μόνος λόγος που θέλουν να παραγγείλεις κι εσύ, είναι για να πληρώσεις τον λογαριασμό», αστειεύτηκε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Ανατροπή στην πλοκή: Δεν είναι ότι προσέχει τη διατροφή του. Απλώς εκμεταλλεύεται τις τύψεις της για να την έχει στο χέρι στα επόμενα τρία ραντεβού».

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