Ποια ελληνική παραλία βρίσκεται στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026

Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Corona Beach 100 της εφημερίδας The Sun, η παραλία της Αγίας Άννας στη Νάξο συγκαταλέγεται στις 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου.

Η παραλία της Αγίας Άννας στη Νάξο κατέλαβε την πρώτη θέση στη λίστα με τις κορυφαίες παραλίες του κόσμου, μετά από αξιολόγηση που βασίστηκε σε τρία συγκεκριμένα κριτήρια: την τοπική κουλτούρα, τη σύνδεση με τη φύση και την αισθητική του τοπίου. Γεγονός που ενισχύει σημαντικά τη διεθνή προβολή του νησιού απέναντι σε κορυφαίους προορισμούς από την Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική, την Ωκεανία και την Αφρική.

Αυτή η νέα διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων αφιερωμάτων της The Sun για τη Νάξο, στα οποία το νησί αναδεικνύεται ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς διακοπών στην Ευρώπη.

Νάξος εσύ super star!

Σε παλαιότερα δημοσιεύματά της, η εφημερίδα είχε εκθειάσει τις λευκές αμμουδιές και τα κρυστάλλινα νερά του νησιού, ξεχωρίζοντας παραλίες όπως η Πλάκα, ο Άγιος Προκόπιος, ο Άγιος Γεώργιος και η Αγία Άννα. Παράλληλα, είχε γίνει ιδιαίτερη αναφορά στον αναλλοίωτο, αυθεντικό χαρακτήρα της Νάξου, στην πλούσια αγροτική της παράδοση, καθώς και στη μοναδική συνύπαρξη της θάλασσας με τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την ιστορία, με χαρακτηριστικά ορόσημα τη Χώρα και την εμβληματική Πορτάρα.





To σχόλιo του Αντιδημάρχου Τουρισμού

Σχολιάζοντας τη διεθνή αυτή αναγνώριση, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς, υπογράμμισε ότι το νησί αποτελεί έναν από τους πιο πολυδιάστατους προορισμούς του Αιγαίου.

Όπως δήλωσε, η Νάξος προσφέρει έναν σπάνιο συνδυασμό εκτεταμένων ακτών, ορεινών χωριών, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και αυθεντικής φιλοξενίας, με ένα φυσικό τοπίο που εναλλάσσεται αρμονικά και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις για ποιοτικές και βιώσιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Κατέληξε δε επισημαίνοντας ότι η Αγία Άννα, με τις γαλαζοπράσινες θάλασσές της, τη χρυσή άμμο και τη γαλήνη που αποπνέει, αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αυθεντικής ομορφιάς που προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

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