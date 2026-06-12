«Θα έβγαινες ραντεβού με τον σωσία του Μητσοτάκη;» Το βίντεο από το νυχάδικο στο Αιγάλεω που έγινε viral

Νύχια, μακιγιάζ και αναζήτηση συντρόφου μπαίνουν στο ίδιο πακέτο σε ένα μαγαζί στο Αιγάλεω που κατάφερε να γίνει viral.

Υπάρχουν καταστήματα ομορφιάς που κάνουν μανικιούρ, πεντικιούρ και μακιγιάζ. Υπάρχει όμως και ένα κατάστημα στο Αιγάλεω που πήγε την ιδέα ένα βήμα παραπέρα, συνδυάζοντας την περιποίηση με το dating. Κάπως έτσι, το Contessa Beauty and Dating έγινε viral στα social media, όχι μόνο για τις υπηρεσίες του, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει ανθρώπους που αναζητούν σύντροφο.

Η ανάρτηση, ωστόσο, που τράβηξε την προσοχή αφορούσε έναν άνδρα ονόματι Παύλο, 49 ετών, από τα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με την περιγραφή του καταστήματος, είναι ελεύθερος, έχει ύψος 1,82 και μοιάζει εξωτερικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ίδιο το post, μάλιστα, διευκρίνιζε πως η αναφορά γίνεται αποκλειστικά για την εμφάνιση και όχι για οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση.

Δείτε εδώ κατάσταση:

Νύχια, μακιγιάζ και γνωριμίες

Το concept του καταστήματος είναι από εκείνα που δύσκολα περνούν απαρατήρητα. Από τη μία υπάρχουν οι κλασικές υπηρεσίες ομορφιάς, όπως νύχια και μακιγιάζ. Από την άλλη, υπάρχει η προσπάθεια να γίνουν γνωριμίες με έναν πιο «παλιό» αλλά οργανωμένο τρόπο, μέσα από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να βρουν σχέση.

Το Contessa Beauty and Dating παρουσιάζει συχνά στα social media προφίλ ανδρών και γυναικών που θέλουν να γνωρίσουν κάποιον. Η λογική του, όπως την περιγράφει, είναι πως προσφέρει την ασφάλεια και την επίβλεψη μιας πιο φυσιολογικής γνωριμίας, χωρίς τον φόβο και την ανασφάλεια που συχνά συνοδεύουν τις εφαρμογές dating. Με απλά λόγια, κάτι ανάμεσα σε κατάστημα ομορφιάς και μοντέρνο γραφείο γνωριμιών.

Η viral πλευρά της υπόθεσης, βέβαια, βρίσκεται στον τρόπο παρουσίασης. Οι αναρτήσεις έχουν χιούμορ, ατάκες και συχνά στοιχεία που γίνονται αμέσως θέμα σχολιασμού. Η περίπτωση του Παύλου από τα Χανιά, με την αναφορά στην ομοιότητά του με τον πρωθυπουργό, ήταν από αυτές που έδωσαν στο κατάστημα ακόμα μεγαλύτερη προβολή.

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