Η χώρα όπου μπορείς να αγοράσεις σπίτι με 4.000 ευρώ

Η εγκατάλειψη της υπαίθρου στην Ιαπωνία δημιουργεί σπίτια από μηδέν έως λίγες χιλιάδες ευρώ για νέους κατοίκους.

Σπίτια που κοστίζουν όσο ένα καλοσυντηρημένο, μεταχειρισμένο μηχανάκι. Στην Ιαπωνία δεν πρόκειται για αστικό μύθο, αλλά για μια πραγματικότητα που συνδέεται με τη δημογραφική κρίση και την εγκατάλειψη της υπαίθρου.

Σε δεκάδες μικρές πόλεις και χωριά υπάρχουν κατοικίες που μένουν άδειες για χρόνια, συχνά χωρίς κληρονόμους ή με ιδιοκτήτες που μετακόμισαν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το αποτέλεσμα είναι μια εμφανώς... παράξενη αγορά: σπίτια από μηδέν μέχρι λίγες χιλιάδες ευρώ, έτοιμα να αποκτήσουν ξανά ζωή.

Γιατί πωλούνται τόσο φθηνά

Στην Ιαπωνία αυτά τα σπίτια λέγονται akiya, δηλαδή εγκαταλελειμμένες κατοικίες. Η γήρανση του πληθυσμού και η μετακίνηση των νέων προς Τόκιο και Οσάκα αφήνουν πίσω ολόκληρες περιοχές χωρίς κατοίκους. Οι τοπικές αρχές, για να μην ερημώσουν εντελώς, προσπαθούν να προσελκύσουν νέους ανθρώπους μειώνοντας δραστικά τις τιμές ή ακόμη και προσφέροντας σπίτια δωρεάν, με την προϋπόθεση ότι κάποιος θα τα κατοικήσει και θα τα συντηρήσει.

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ένας ξένος μπορεί να αγοράσει ακίνητο χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς. Δεν απαιτείται υπηκοότητα ούτε μόνιμη κατοικία, γεγονός που κάνει την ιδέα εξαιρετικά δελεαστική για όσους σκέφτονται μια ριζική αλλαγή ζωής. Μονοκατοικίες με κήπο, πολλούς χώρους και παραδοσιακή αρχιτεκτονική πωλούνται σε τιμές χαμηλότερες από λίγους μήνες ενοικίου σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Η εικόνα όμως δεν είναι τόσο απλή όσο δείχνει. Η αγορά σπιτιού δεν σου εξασφαλίζει άδεια παραμονής στη χώρα και οι τράπεζες σπάνια χρηματοδοτούν τέτοιες αγορές, οπότε το ποσό πρέπει να καταβληθεί εξ ολοκλήρου. Επιπλέον, αρκετά από τα σπίτια χρειάζονται σημαντικές επισκευές, κάτι που μπορεί να αυξήσει αισθητά το τελικό κόστος. Και φυσικά, η ζωή στην ιαπωνική επαρχία σημαίνει απόσταση από δουλειές, υπηρεσίες και τον ρυθμό των μεγάλων πόλεων.

Έτσι, τα σπίτια των λίγων χιλιάδων ευρώ δεν είναι απλώς μια φθηνή επένδυση, αλλά μια πρόταση ζωής. Ένα στοίχημα ότι μπορείς να προσαρμοστείς σε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο καθημερινότητας. Για κάποιους είναι ευκαιρία, για άλλους μια όμορφη φαντασίωση που δύσκολα γίνεται πράξη.

Κι όμως, κάπου σε ένα ήσυχο ιαπωνικό χωριό υπάρχει ένα σπίτι που περιμένει να ξανανοίξει τα φώτα του. Και μόνο αυτή η σκέψη, για πολλούς, αρκεί για να μοιάζει η τιμή σχεδόν ασήμαντη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ