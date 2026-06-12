Φωτιά στην Λαυρεωτική - 60 πυροσβέστες και 2 ελικόπτερα στο σημείο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του δήμου Λαυρεωτικής, στην Αττική.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του δήμου Λαυρεωτικής, στην Αττική.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να περιοριστεί γρήγορα η πυρκαγιά και να μην πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Σύμφωνα με την ενημέρωση, για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 20 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Πλάκα Λαυρεωτικής, περιοχή που βρίσκεται κοντά στην Κερατέα, με την Πυροσβεστική να δίνει βάρος στην άμεση οριοθέτηση του μετώπου. Η παρουσία πεζοπόρων τμημάτων δείχνει ότι οι δυνάμεις επιχειρούν και σε σημεία όπου η πρόσβαση των οχημάτων μπορεί να είναι πιο δύσκολη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν απειλούνται κατοικίες ή αν έχει υπάρξει ανάγκη για μήνυμα από το 112. Η εικόνα της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς από τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, ενώ η επέμβαση από αέρος κρίθηκε απαραίτητη από την πρώτη φάση της επιχείρησης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του δήμου Λαυρεωτικής Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. June 12, 2026

Η φωτιά στη Λαυρεωτική έρχεται σε μια ημέρα κατά την οποία οι αρχές βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των έντονων καιρικών μεταβολών που αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι, η μορφολογία του εδάφους και η βλάστηση στην περιοχή είναι παράγοντες που μπορούν να δυσκολέψουν το έργο των πυροσβεστών, ειδικά αν το μέτωπο κινηθεί γρήγορα.

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