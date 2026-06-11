Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 1,4 εκατ. ευρώ
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Δείτε τους αριθμούς που ανέδειξε η κλήρωση Τζόκερ (3078).
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/6) η κλήρωση 3078 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 1.415.228,37 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 9, 24, 28, 32, 44 και Τζόκερ το 6.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.