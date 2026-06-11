Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 1,4 εκατ. ευρώ

Δείτε τους αριθμούς που ανέδειξε η κλήρωση Τζόκερ (3078).

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (11/6) η κλήρωση 3078 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 1.415.228,37 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 9, 24, 28, 32, 44 και Τζόκερ το 6.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.



Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ