Μεγάλος τελικός με 1+1 Chicken Melt από το Jackaroo από το efood

Υπάρχουν κάποιοι απαράβατοι κανόνες που συνοδεύουν κάθε μεγάλο τελικό, η τηλεόραση πρέπει να είναι πεντακάθαρη, τα καθίσματα στρατηγικά τοποθετημένα, η παρέα σε πλήρη απαρτία και, φυσικά, το φαγητό να είναι τουλάχιστον αντάξιο της περίστασης.

Φέτος, το efood και το Jackaroo ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν το απόλυτο γαστρονομικό highlight της πιο σημαντικής ποδοσφαιρικής βραδιάς της χρονιάς. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, γιατί να συμβιβαστείς με ένα μόνο chicken melt όταν μπορείς να έχεις δύο στην τιμή του ενός;

Μπαίνοντας στην εφαρμογή του efood για να προετοιμαστείς για τη σφυρίχτρα της έναρξης, σε περιμένει μια αποκλειστική προσφορά που δεν μπορείς να αρνηθείς: 1+1 Chicken Melt από το Jackaroo. Μιλάμε για το απόλυτο street food icon της πόλης. Φαντάσου εξαιρετικά τραγανό, ζουμερό τηγανητό κοτόπουλο, λουσμένο με πλούσιο λιωμένο τυρί που ρέει απολαυστικά, αγκαλιασμένο από ένα αφράτο, βουτυρένιο ψωμάκι. Είναι μια γευστική εμπειρία που έχει κάνει το Jackaroo το απόλυτο talk-of-the-town, και τώρα έρχεται διπλό στην πόρτα σου.

Αυτή η προσφορά είναι η τέλεια «πάσα» για σένα και τον κολλητό σου για να μη μείνει κανείς παραπονεμένος. Ή, αν είσαι πραγματικός food σκόρερ, είναι η ιδανική δικαιολογία για να εξαφανίσεις το πρώτο Chicken Melt στο πρώτο ημίχρονο και να κρατήσεις το δεύτερο για την αγωνία των καθυστερήσεων ή της παράτασης.

Η διαδικασία είναι απλή. Ανοίγεις το efood app, εντοπίζεις το Jackaroo, προσθέτεις στο καλάθι σου την προσφορά 1+1 Chicken Melt και εξασφαλίζεις ότι ο τελικός σου θα έχει γεύση πρωταθλητή.